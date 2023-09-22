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الطيران المدني تعتمد خطتها لتطوير أنظمة الملاحة الجوية للسنوات المقبلة

9/22/2023 12:44:41 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتمدت الإدارة العامة للطيران المدني الخطة الوطنية للملاحة الجوية التي تهدف إلى تطوير إجراءات المراقبة الجوية وتحديث أجهزة رادارات الطائرات والأرصـــاد الجوية للسنوات المقبلة.
وأكد المدير العام لـ «الطيران المدني» بالتكليف عماد الجلوي لـ «كونا» أن هذه الخطة تسعى إلى تحقيق الهدف بتطوير قطاع خدمات الملاحة الجوية في البلاد بما يتوافق مع المعايير الدولية للسلامة.
وأوضح الجلوي أنه تم التنسيق لعمل «الخطة الوطنية للملاحة الجوية» منذ بداية شهر مايو الماضي من قبل المختصين في الادارة العامة للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي «مكتب الشرق الاوسط» لمراجعة جميع المتطلبات الدولية والمحلية لعمل خارطة طريق بهذا الشأن.
وبين أنه سيتم البدء بتطبيق هذه الخطة تدريجيا في نهاية هذا العام بما يتوافق مع الإجراءات المعمول بها من قبل الدول الأعضاء بالمنظمة القريبة من الإقليم الكويتي والأجهزة الملاحية المطلوبة.
وأضاف أنه سيتم التعاون مع الشركات المحلية والدولية لوضع آلية تضمن مغادرة الطائرات من مطار الكويت الدولي في الوقت المحدد لها دون تأخير.
وذكر أن الكويت وبالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي «مكتب الشرق الوسط» هي أول من أصدر الخطة الوطنية للملاحة الجوية من بين دول الإقليم «لتصبح الخطة الوطنية للملاحة الجوية الكويتية نموذجا يحتذى».
وأفاد بأنه سيتم عمل عرض مرئي في الاجتماع المقبل للدول الأعضاء بالمنظمة في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية من قبل ممثلي الإدارة العامة للطيران المدني وخبراء المنظمة.

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