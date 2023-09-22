الحرس أجرى قرعة علنية لاختيار دفعة جديدة من ضباط الميدان

الحرس أجرى قرعة علنية لاختيار دفعة جديدة من ضباط الميدان
التاريخ
9/22/2023 12:44:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) برعاية نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، وبحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي، ورئيس لجنة القبول اللواء الركن حمد سالم أحمد وعدد من القادة والضباط، أجرى الحرس الوطني قرعة علنية لاختيار دفعة جديدة من المتقدمين للالتحاق بدورة الطلبة ضباط الميدان حملة الشهادة الجامعية، بعد استيفائهم الإجراءات القانونية.
وأكد وكيل الحرس الوطني أن الحرس حريص على ترسيخ مبدأ الشفافية والعدالة بين المتقدمين من خلال قرعة علنية لنيل شرف الالتحاق بالخدمة العسكرية، مشددا على أن إجراءات القبول في الحرس الوطني تراعي مبدأ تكافؤ الفرص بين الشباب الكويتي وتنتهج الشفافية والمصداقية في جميع المراحل، ومتمنيا لمن حالفهم الحظ في القرعة التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية والوظيفية.
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