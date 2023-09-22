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الحرس أجرى قرعة علنية لاختيار دفعة جديدة من ضباط الميدان

9/22/2023 12:44:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) برعاية نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، وبحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي، ورئيس لجنة القبول اللواء الركن حمد سالم أحمد وعدد من القادة والضباط، أجرى الحرس الوطني قرعة علنية لاختيار دفعة جديدة من المتقدمين للالتحاق بدورة الطلبة ضباط الميدان حملة الشهادة الجامعية، بعد استيفائهم الإجراءات القانونية.
وأكد وكيل الحرس الوطني أن الحرس حريص على ترسيخ مبدأ الشفافية والعدالة بين المتقدمين من خلال قرعة علنية لنيل شرف الالتحاق بالخدمة العسكرية، مشددا على أن إجراءات القبول في الحرس الوطني تراعي مبدأ تكافؤ الفرص بين الشباب الكويتي وتنتهج الشفافية والمصداقية في جميع المراحل، ومتمنيا لمن حالفهم الحظ في القرعة التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية والوظيفية.

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