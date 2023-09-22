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بالفيديو السعود افتتاح مراكز جديدة لخدمة كبار السن قريبا

9/22/2023 12:44:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
افتتح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفل الشيخ فراس السعود أمس مبنى رعاية المسنين في محافظة حولي، بحضور وكيل الوزارة بالإنابة سالم الرشيدي، والوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية حمد الخالدي، والوكيل المساعد لقطاع المالية والإدارية بدر العدواني، ومديري ومراقبي قطاع الرعاية الاجتماعية.
وقال الشيخ فراس السعود في تصريح صحافي على هامش الافتتاح إن وحدة رعاية المسنين في حولي مبنى متكامل يقدم الخدمات المناسبة للمسنين، إضافة إلى مركز للعلاج الطبيعي، ويعتبر ملتقى اجتماعيا يحتوي على ديوانية للفئة المستهدفة، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من المباني الأخرى الخاصة بخدمات كبار السن في مختلف المناطق ستبصر النور في القريب العاجل.
من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بالتكليف حمد الخالدي إن المركز سيقدم خدمات خاصة يحتاج اليها المسن، إضافة إلى العلاج الطبيعي والجانب التمريضي من خلال مجموعة غرف مجهزة.
وبين الخالدي أن المركز هو الأول من نوعه في الكويت ومختص بخدمة كبار السن ويتضمن ناديا خاصا بالمسنين وعيادات وديوانية مسنين، إلى جانب خدمات الوحدة المتنقلة لرعاية كبار السن في منازلهم، وإداريين وأخصائيين نفسيين واجتماعيين، مشيرا إلى انه سيتم في القريب انحاز العديد من المباني الخاصة لتوفير الخدمات المتكاملة لكبار السن في مختلف المحافظات، إلى جانب افتتاح مركز خاص بالعلاج الطبيعي في محافظة مبارك الكبير، مؤكدا حرص الوزارة على دعم المشاريع التي تستهدف هذه الفئة العزيزة.
وأشار إلى أن المبنى قائم على مساحة 3000م2 وهو متعدد الأدوار والخدمات متكاملة للفئات المستهدفة، إلى جانب توفير المستلزمات الذي يحتاجون اليها، لافتا إلى ان المركز يعمل على فترتين صباحية ومسائية وستتم إضافة بعض الخدمات الخاصة بتوفير الأجهزة والمعدات وإصدار الهويات الخاصة مثل: أولوية، واللوحة المرورية لمواقف كبار، إلى جانب خدمات التواصل والتوصيل للمسنين، مبينا أن المركز مفتوح لكل من بلغ 65 عاما من المواطنين وسكان حولي.

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