الإطفاء تفقدت الفروانية لوضع خطة إخلاء

الإطفاء تفقدت الفروانية لوضع خطة إخلاء
التاريخ
9/22/2023 12:44:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد خميس
قام قطاع المكافحة في قوة الإطفاء العام بزيارة تفقدية الى مستشفى الفروانية، وذلك لوضع خطة لعملية الإخلاء التي ستنفذ في القريب العاجل. وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة قوة الإطفاء العام في التمارين العملية لتدريب جميع منتسبيها في قطاع المكافحة على كيفية التعامل مع الحوادث بمختلف أنواعها. حضر الزيارة التفقدية مدير مستشفى الفروانية د.علي المطيري وعدد من ضباط قوة الإطفاء العام وعدد من مسؤولين مستشفى الفروانية.
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