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الإطفاء تفقدت الفروانية لوضع خطة إخلاء

9/22/2023 12:44:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد خميس
قام قطاع المكافحة في قوة الإطفاء العام بزيارة تفقدية الى مستشفى الفروانية، وذلك لوضع خطة لعملية الإخلاء التي ستنفذ في القريب العاجل. وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة قوة الإطفاء العام في التمارين العملية لتدريب جميع منتسبيها في قطاع المكافحة على كيفية التعامل مع الحوادث بمختلف أنواعها. حضر الزيارة التفقدية مدير مستشفى الفروانية د.علي المطيري وعدد من ضباط قوة الإطفاء العام وعدد من مسؤولين مستشفى الفروانية.

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