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الحمود القيادة السياسية حريصة على الاهتمام بالشباب والنشء وتمكينهم من صناعة الهوية الوطنية

9/22/2023 12:44:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود رئيسة المشروع الوطني التنموي «أتمنى» الشيخة حصة السالم الصباح وأعضاء المشروع بمناسبة انطلاق النسخة الثالثة الخليجية للمشروع الوطني التنموي «أتمنى» لتنمية التعليم. وأكد الحمود خلال اللقاء حرص وتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب والنشء وتمكينهم من صناعة الهوية الوطنية، وهذا ما يسعى لتحقيقه مشروع «أتمنى» الوطني من خلال دورهم في التنمية المستدامة لتحقيق الرؤية الوطنية للكويت الجديدة باحتضان المبادرات التنموية الرائدة في تطوير التعليم والاستثمار بالطاقات الشبابية والعمل على تنمية قدراتهم وتوعيتهم وإرشادهم من خلال إقامة المحاضرات والدورات التدريبية والعمل على تسويق مؤهلاتهم وكفاءاتهم وخبراتهم الفنية والإدارية، والذي استطاع أن يقدم نموذجا ناجحا ومتميزا في نسختيه الأولى والثانية، مقدرا ومثمنا لهم جهودهم الطيبة التي يسعون من خلالها لتقديم المزيد من العطاءات لخدمة الوطن والمواطنين، متمنيا لهم كل التوفيق والسداد والنجاح في عملهم الإيجابي وتحقيق ما يصبون إليه. من جهتها، تقدمت الشيخة حصة السالم بالشكر إلى الشيخ فيصل الحمود لجهوده ودعمه المستمر للمشروع وجهوده تجاه الشباب وتبنية الأفكار والتطلعات الشبابية والسعي نحو تذليل كل العقبات أمامهم.

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