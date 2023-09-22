الحمود القيادة السياسية حريصة على الاهتمام بالشباب والنشء وتمكينهم من صناعة الهوية الوطنية
التاريخ
9/22/2023 12:44:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود رئيسة المشروع الوطني التنموي «أتمنى» الشيخة حصة السالم الصباح وأعضاء المشروع بمناسبة انطلاق النسخة الثالثة الخليجية للمشروع الوطني التنموي «أتمنى» لتنمية التعليم. وأكد الحمود خلال اللقاء حرص وتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب والنشء وتمكينهم من صناعة الهوية الوطنية، وهذا ما يسعى لتحقيقه مشروع «أتمنى» الوطني من خلال دورهم في التنمية المستدامة لتحقيق الرؤية الوطنية للكويت الجديدة باحتضان المبادرات التنموية الرائدة في تطوير التعليم والاستثمار بالطاقات الشبابية والعمل على تنمية قدراتهم وتوعيتهم وإرشادهم من خلال إقامة المحاضرات والدورات التدريبية والعمل على تسويق مؤهلاتهم وكفاءاتهم وخبراتهم الفنية والإدارية، والذي استطاع أن يقدم نموذجا ناجحا ومتميزا في نسختيه الأولى والثانية، مقدرا ومثمنا لهم جهودهم الطيبة التي يسعون من خلالها لتقديم المزيد من العطاءات لخدمة الوطن والمواطنين، متمنيا لهم كل التوفيق والسداد والنجاح في عملهم الإيجابي وتحقيق ما يصبون إليه. من جهتها، تقدمت الشيخة حصة السالم بالشكر إلى الشيخ فيصل الحمود لجهوده ودعمه المستمر للمشروع وجهوده تجاه الشباب وتبنية الأفكار والتطلعات الشبابية والسعي نحو تذليل كل العقبات أمامهم.
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