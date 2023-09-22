الرجيب كرم متميزين في أمن الفروانية

الرجيب كرم متميزين في أمن الفروانية
التاريخ
9/22/2023 12:44:39 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك التنيب
قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب بتكريم عدد من المتميزين في مديرية أمن محافظة الفروانية، وذلك لتفانيهم في العمل من خلال ضبط شخص صادر بحقه حكم حبس واجب النفاذ.
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