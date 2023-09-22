كيفية استخراج شهادة الميلاد بالتليفون من منزلك
التاريخ
9/22/2023 12:38:30 AM
(MENAFN- Youm7) تطور كبير تشهده المواقع الشرطية الخدمية ، حيث أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين استخراج بعض الوثائق والمستندات تليفونيا، حيث أتاح قطاع الأحوال المدنية بالداخلية للمواطنين الحصول على شهادات الميلاد عن طريق الاتصال بالخط الساخن 15340، وتوصيلها حتى المنزل، فى إطار التيسيرات المقدمة للمواطنين بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وتشهد الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ثورة تطوير بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وسرعة استخراج الأوراق الثبوتية.
جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية، وفى إطار مبادرة "كلنا واحد"، واستمراراً لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.
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