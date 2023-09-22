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كيفية استخراج شهادة الميلاد بالتليفون من منزلك

9/22/2023 12:38:30 AM
(MENAFN- Youm7) تطور كبير تشهده المواقع الشرطية الخدمية ، حيث أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين استخراج بعض الوثائق والمستندات تليفونيا، حيث أتاح قطاع الأحوال المدنية بالداخلية للمواطنين الحصول على شهادات الميلاد عن طريق الاتصال بالخط الساخن 15340، وتوصيلها حتى المنزل، فى إطار التيسيرات المقدمة للمواطنين بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.



وتشهد الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ثورة تطوير بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وسرعة استخراج الأوراق الثبوتية.



جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية، وفى إطار مبادرة "كلنا واحد"، واستمراراً لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.







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