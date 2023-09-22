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آخر الأيام الصيفية.. اليوم نهاية فصل الصيف والخريف يبدأ غدا رسميا

9/22/2023 12:38:29 AM
(MENAFN- Youm7) ساعات معدودة باتت تفصلنا على نهاية فصل الصيف رسميا، حيث من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف فلكيا على جمهورية مصر العربية غدا السبت الموافق 23 سبتمبر 2023، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر قادمة لينتهى يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023.



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن فصل الخريف فصل انتقالى ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار.



ويشهد اليوم الجمعة استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.




كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء.
 كما يشهد اليوم انخفاضا فى نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء، مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم
الجمعة: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 25.



يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونيو، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و13 ساعة 52 دقيقة.







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