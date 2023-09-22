تعرف على الأطعمة الممنوع وضعها فى اللانش بوكس لضررها بصحة الأطفال

تعرف على الأطعمة الممنوع وضعها فى اللانش بوكس لضررها بصحة الأطفال
التاريخ
9/22/2023 12:38:29 AM
(MENAFN- Youm7) ليس كل ما هو شهى صحى لأبنانا، لذلك لا بد أن نعرف ما هى الأشياء التى تضر بصحة أبنائنا ويجب عدم وضعها فى
اللانش بوكس ، فلا بد أن يحتوى على كل ما هو صحى ومفيد.
وفى هذا التقرير نتعرف على الأطعمة الممنوع وضعها فى اللانش بوكس:
1- العصائر الجاهزة والمشروبات الغازية لضررها بصحة العظام والأسنان.
2- الشوكولاتة سهلة الفرد لاحتوائها على دهون مهدرجة ذات التأثير الضار على صحة الأوعية والشرايين.
3- اللحوم المصنعة الجاهزة لاحتوائها على نترات ونتريت الصوديوم الضارين بصحه الإنسان.
4- الجبن نباتي الدهن لأنه دهون مهدرجة ضارة على القلب والشرايين.
5- الفول لسرعة فساده.
6- الحلوى المصنعة لاحتواء العديد منها على ألوان صناعية.
7- الشعرية سريعة الإعداد والتحضير للاحتواء على جلوتامات أحادى الصوديوم (الملح الصيني) المسبب لفرط الحركة وتشتت الانتباه والكثير منه يرفع ضغط الدم.
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