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تعرف على الأطعمة الممنوع وضعها فى اللانش بوكس لضررها بصحة الأطفال

9/22/2023 12:38:29 AM
(MENAFN- Youm7) ليس كل ما هو شهى صحى لأبنانا، لذلك لا بد أن نعرف ما هى الأشياء التى تضر بصحة أبنائنا ويجب عدم وضعها فى
اللانش بوكس ، فلا بد أن يحتوى على كل ما هو صحى ومفيد.



وفى هذا التقرير نتعرف على الأطعمة الممنوع وضعها فى اللانش بوكس:



1- العصائر الجاهزة والمشروبات الغازية لضررها بصحة العظام والأسنان.

2- الشوكولاتة سهلة الفرد لاحتوائها على دهون مهدرجة ذات التأثير الضار على صحة الأوعية والشرايين.

3- اللحوم المصنعة الجاهزة لاحتوائها على نترات ونتريت الصوديوم الضارين بصحه الإنسان.

4- الجبن نباتي الدهن لأنه دهون مهدرجة ضارة على القلب والشرايين.

5- الفول لسرعة فساده.

6- الحلوى المصنعة لاحتواء العديد منها على ألوان صناعية.

7- الشعرية سريعة الإعداد والتحضير للاحتواء على جلوتامات أحادى الصوديوم (الملح الصيني) المسبب لفرط الحركة وتشتت الانتباه والكثير منه يرفع ضغط الدم.







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