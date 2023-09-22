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مقتل شاب فلسطينى برصاص إسرائيلى فى منطقة التلة الفرنسية بالقدس

9/22/2023 12:38:28 AM
(MENAFN- Youm7) قالت وسائل إعلام عبرية إن شابا فلسطينيا قتل برصاص إسرائيلي بزعم تنفيذه عملية طعن في منطقة التلة الفرنسية بالقدس.

وقال موقع
"i24 News"
إن الشاب يبلغ
من العمر 19 عاما من سكان القدس الشرقية.

وذكر أن اثنين من حراس السكك الحديدية الخفيفة أطلقا النار عليه بعد أن نفذ عملية طعن، مشيرا إلى أن القوات صادرت السكين التي زعمت أنه استخدمها.

وأفاد الموقع الإسرائيلي بأنه وفي تمام الساعة 21:02 بتوقيت القدس، تلقى مركز الاتصال 101 التابع لنجمة داود الحمراء في منطقة القدس، بلاغا عن وقوع عملية طعن في محطة القطار الخفيف في القدس.

وأوضح أن الإسرائيلي المصاب في العشرينيات من عمره وقد تم نقله إلى مستشفى هداسا في جبل المشارف.

وقال طبيب الطوارئ في نجمة داود الحمراء الذي كان في مكان الهجوم، إن المصاب تعرض لهجوم طعن وأصيب بجروح طفيفة في يده، مضيفا أنه بينما كان يصارع منفذ العملية ساعده شرطي كان متواجدا هناك وقام بتحييده.



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