ولى العهد الأردنى يؤكد عمق واستراتيجية العلاقات مع الولايات المتحدة

وأكد ولي العهد الأردني، خلال لقائه رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي عمق علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع الأردن والولايات المتحدة، والحرص على توطيدها.

كما تم التأكيد على أهمية توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وإدامة التنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال لقائه رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، ورئيسة الكتلة الديمقراطية في لجنة المخصصات في المجلس روزا ديلاورو، شدد ولي العهد الأردني على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والحرص على تعزيز فرص التعاون، معربا عن اعتزازه بمستوى العلاقات المتينة الأردنية الأمريكية.

وعبر ولي العهد الأردني -خلال لقائه رئيس الكتلة الجمهورية في اللجنة الفرعية للأمن السيبراني التابعة للجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ السيناتور مايك راوندز- عن تقديره لجهود لجان الكونجرس المستمرة في دعم الأردن بخاصة في مجالات التعاون الاقتصادي والدفاعي والأمن السيبراني.

وأوضح الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، طبقا لبيان الديوان الملكي، أن الأردن مستمر في الاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات، باعتبارها محركًا رئيسياً لمستقبل المملكة الرقمي.

وأشار ولي العهد الأردني -لدى لقائه كبار موظفي اللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس الشيوخ، أليكس كارنز وبول جروف- إلى أهمية اللقاءات التي تعقد في العاصمة الأمريكية التي وصفها بأنها "مثمرة" و"فرصة ثمينة" للتواصل مع أصدقاء الأردن في الكونجرس.

كما التقى ولي العهد الأردني، بحضور الأميرة رجوة الحسين، أعضاء جددًا في الكونجرس الأمريكي في لجان الشؤون الخارجية والمخصصات والخدمات العسكرية والأمن الداخلي وشؤون المحاربين القدامى والموارد الطبيعية والزراعة.

وأعرب عن سعادته بلقاء قيادات واعدة في الكونجرس الأمريكي، مجدداً تأكيده على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع البلدين.

وحضر اللقاءات السفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار، ومدير مكتب ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.



