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الرئيس الجزائرى يجرى محادثات مع رؤساء ترينيداد وتوباجو وغينيا بيساو وليبيريا

9/22/2023 12:38:28 AM
(MENAFN- Youm7) أجرى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، محادثات مع رئيس جمهورية ترينيداد وتوباجو، دينيس فرانسيس، الذي تترأس بلاده الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الرئاسة الجزائرية، فقد التقى تبون أيضا برئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، ورئيس ليبيريا جورج ويا.

وكان تبون، قد وصل يوم السبت الماضي إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أعمال الدورة العادية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.



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