الرئيس الجزائرى يجرى محادثات مع رؤساء ترينيداد وتوباجو وغينيا بيساو وليبيريا

وبحسب بيان صحفي صدر عن الرئاسة الجزائرية، فقد التقى تبون أيضا برئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، ورئيس ليبيريا جورج ويا.

وكان تبون، قد وصل يوم السبت الماضي إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أعمال الدورة العادية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.



