الرئيس الجزائرى يجرى محادثات مع رؤساء ترينيداد وتوباجو وغينيا بيساو وليبيريا

الرئيس الجزائرى يجرى محادثات مع رؤساء ترينيداد وتوباجو وغينيا بيساو وليبيريا
التاريخ
9/22/2023 12:38:28 AM
(MENAFN- Youm7) أجرى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، محادثات مع رئيس جمهورية ترينيداد وتوباجو، دينيس فرانسيس، الذي تترأس بلاده الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبحسب بيان صحفي صدر عن الرئاسة الجزائرية، فقد التقى تبون أيضا برئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، ورئيس ليبيريا جورج ويا.
وكان تبون، قد وصل يوم السبت الماضي إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أعمال الدورة العادية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
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