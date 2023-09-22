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اشتية: خطاب أبو مازن بالأمم المتحدة أكد رواية أصحاب الأرض الأصليين وزيف رواية إسرائيل

9/22/2023 12:38:28 AM
(MENAFN- Youm7) أشاد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، بخطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما حمله من إشارات ودلالات تؤكد رواية أصحاب الأرض الأصليين، وزيف وهشاشة الرواية الإسرائيلية التي يعتمد الاحتلال الإسرائيلي على فائض من القوة والغطرسة في محاولة يائسة لترويجها.

واعتبر اشتية خطاب الرئيس الفلسطيني، بمثابة مكاشفة صريحة للمجتمع الدولي إزاء عجزه عن تطبيق القرارات الدولية الصادرة على مدى 75عاما من عمر الصراع.

وأشار اشتية إلى أهمية تحذير الرئيس الفلسطيني من وهم استتباب السلام في المنطقة طالما لم يتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس.

وقال اشتية إن تأكيد أبو مازن على استحالة حصول إسرائيل على السلام والأرض معا يوجب على العالم أن لا ينخدع بادعاءات إسرائيل بحرصها على السلام، ذلك أن هذا الذي تتحدث عنه إسرائيل ما هو إلا سلام مخادع طالما لم يتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حريته وإقامة دولته وانسحاب الاحتلال من أرضه، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد اشتية أن دعوة الرئيس الفلسطيني لعقد المؤتمر الدولي للسلام هي بمثابة خشبة الخلاص التي من شأنها أن تنقذ العالم من ازدواجية المعايير، وتؤكد على قيم الحق والعدل والحرية، وتعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة بغطرسة القوة.



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