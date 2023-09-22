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تعرف على اختصاصات لجان الأنشطة الطلابية قبل انطلاق العام الجامعى

9/22/2023 12:38:24 AM
(MENAFN- Youm7) تعد الأنشطة الطلابية جزءا لا يتجزأ من الدراسة في الجامعة، حيث تُشرك الطلاب في الأنشطة والفاعليات ذات القيمة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية وتعزز الانتماء لديهم، كما تدعم أصحاب المواهب والأبطال الرياضيين.



ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية اختصاصات لجان الأنشطة الطلابية بالجامعات.



1- وضع خطط وبرامج النشاط.

2- متابعة توفير المنشآت والأدوات والخامات اللازمة للمسابقات الداخلية والخارجية.

3- اقتراح الميزانيات اللازمة للصرف على الأنشطة.

4- تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة وتهيئة الفرص الملائمة للممارسة النشاط.

5- تنظيم إقامة المسابقات والحفلات والمهرجات والمؤتمرات والدورات وورش العمل.

6- تشجيع تكوين الفرق المختلفة وترشيح المدربين المعتمدين لتدريبهم.

7- ترشيح 3 من أعضاء هيئة التدريس لكل لجنة من لجان الاتحاد من ذوى الخبرة فى مجال نشاط اللجنة إلى السلطة المختصة لتختار من بينهم مستشار اللجنة.



يُذكر أن العام الجامعي يبدأ السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024 تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الدرسة فى الفصل الدراسى الأول الخميس 25 يناير 2024، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى إجازة الفصل الدراسى الأول الخميس 8 فبراير 2024، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.







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