بنت الملك أحدث مبادرات الزواج فى الكنيسة.. تعرف عليها

وحول مبادرة بنت الملك التي تعتبر أحدث مبادرات الزواج بالكنيسة، قال القمص بيشوى شارل سكرتير البابا تواضروس للرعاية الاجتماعية فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع إن الأسر غير القادرة على تجهيز بناتها للزواج تلجأ للكنيسة وتطلب مساعدتها، مبينا أن الكنيسة لديها قاعدة بيانات لجميع الرعايا من أول رب الأسرة حتى الطفل، ونبحث كل البيانات، وبعد ذلك تتلقى الدعم من خلال لجنة البر التى أسسها قداسة البابا شنودة الثالث، ومستمرة هذه اللجنة فى تزايد وازدهار عن طريق إعطاء الأموال للأسر.

ولفت إلى تفكير الكنيسة أن يكون للفتاة دفتر خاص بها وخاص بزواجها، ووقع الأنبا يوليوس ووزيرة التضامن نيفين القباج اتفاقية بحضور قداسة البابا تواضروس لفتح دفاتر توفيرمن خلال بنك ناصر الاجتماعى، حيث يتم فتح أموال بفائدة شهرية ويدعم البنك هذا المشروع، وتنازل عن أى رسوم لفتح الدفاتر، موضحا أنها مبادرة جيدة جدا وشجعت على التواصل مع البنك أكثر وأكثر، وحول سحب المبلغ الخاص المسجل باسم الفتاة أوضح أنها لن يستطيع فتح الدفتر حيث يتم السحب فقط من خلال الكنيسة ويكون بعد تقديم عقد الخطوبة.

