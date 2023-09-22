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وزارة العمل تطلق حملة لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات.. تفاصيل

9/22/2023 12:38:24 AM
(MENAFN- Youm7) أطلقت وزارة العمل ، حملة لتوعية الشباب بأهمية العمل، والتشجيع على العمل الحر، وتغيير ثقافتهم وإقامة المشروعات الصغيرة وتنمية مهاراتهم لتتماشى مع حاجه سوق العمل، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحدد حسن شحاتة وزير العمل عدة محاور لتلك الحملة، هى:



1-
تنظيم حملات وندوات توعية تنسيقا مع كافة الشركاء الاجتماعيين، لتوعية الشباب بثقافة العمل الحر، وتعريفهم بكافة الخدمات التى تقدمها الدولة فى هذا الشأن.



2-
ندوات مماثلة فى مواقع العمل والإنتاج للتوعية بأهمية إعلاء قيمة العمل، وترسيخ مبادئ الحقوق والواجبات، وتضمين برامج التدريب المهنى لخطة 2023- 2024، لقاءات ومساحات نقاش مع المتدربين لتوعيتهم يثقافة العمل الحر.



3-
تنظيم حملات إعلامية فى صورة فقرات تليفزيونية وتقارير مع الشباب والخبراء لإعلاء قيمة العمل.



4-
الاهتمام بالتوعية بدور الدولة فى دعم الشباب وعرض نماذج لشباب ناجحين فى العمل الحر.



5-
تدريب الشباب مجانا على مهن يحتاجها سوق العمل، وتوفير كافة البيانات الخاصة الخاصة بخدمات وزارة العمل التى تقدمها لدعم الشباب فى إقامة مشؤوعات صغيرة.



6-
إنشاء فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعى، بالتعاون مع شركاء التنمية، حول الإعلاء من قيمة العمل، وتشجيع الشباب على العمل الحر.













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