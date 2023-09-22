وزارة العمل تطلق حملة لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات.. تفاصيل

وزارة العمل تطلق حملة لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات.. تفاصيل
التاريخ
9/22/2023 12:38:24 AM
(MENAFN- Youm7) أطلقت وزارة العمل ، حملة لتوعية الشباب بأهمية العمل، والتشجيع على العمل الحر، وتغيير ثقافتهم وإقامة المشروعات الصغيرة وتنمية مهاراتهم لتتماشى مع حاجه سوق العمل، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحدد حسن شحاتة وزير العمل عدة محاور لتلك الحملة، هى:
1-
تنظيم حملات وندوات توعية تنسيقا مع كافة الشركاء الاجتماعيين، لتوعية الشباب بثقافة العمل الحر، وتعريفهم بكافة الخدمات التى تقدمها الدولة فى هذا الشأن.
2-
ندوات مماثلة فى مواقع العمل والإنتاج للتوعية بأهمية إعلاء قيمة العمل، وترسيخ مبادئ الحقوق والواجبات، وتضمين برامج التدريب المهنى لخطة 2023- 2024، لقاءات ومساحات نقاش مع المتدربين لتوعيتهم يثقافة العمل الحر.
3-
تنظيم حملات إعلامية فى صورة فقرات تليفزيونية وتقارير مع الشباب والخبراء لإعلاء قيمة العمل.
4-
الاهتمام بالتوعية بدور الدولة فى دعم الشباب وعرض نماذج لشباب ناجحين فى العمل الحر.
5-
تدريب الشباب مجانا على مهن يحتاجها سوق العمل، وتوفير كافة البيانات الخاصة الخاصة بخدمات وزارة العمل التى تقدمها لدعم الشباب فى إقامة مشؤوعات صغيرة.
6-
إنشاء فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعى، بالتعاون مع شركاء التنمية، حول الإعلاء من قيمة العمل، وتشجيع الشباب على العمل الحر.
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