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12 استخداما تجاريا تقدمها هيئة الطاقة الذرية بـالنظائر المشعة.. تعرف عليها

9/22/2023 12:38:24 AM
(MENAFN- Youm7) تقدم هيئة الطاقة الذرية أكثر من 12 استخداما تجاريا من خلال المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، و يرصد اليوم السابع لقراءه كل ما يريد معرفته عن التطبيقات التجارية لوحدة المعجل الاليكتروني بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع بهيئة الطاقة الذرية ، وهى كالاتى:



1- تعقيم كابلات الكهرباء المصنعة فى مصر باستخدام الإشعاع لتحسين الخواص الخارجية ، لزيادة عمرها الافتراضي و جودتها و يجعلها تتحمل درجات حرارة مرتفعة جدا ولا تنصهر وبالتالى تجنب حوادث الكهرباء الناتجة عن انفجار الكابل بسبب تعرضه لدرجات حرارة مرتفعة جدا.



2-معالجة المطاط وتعديل خواص البوليمر.



3-معالجة وتعديل خواص عزل الأسلاك والكابلات.



4- تعقيم المعدات الطبية والمنتجات الغذائية.



5-معالجة أشباه الموصلات.



6-التصوير الطبي وعلاج السرطان.



7- تنظيف غازات المداخن الصناعية على سبيل المثال، غاز عادم الاحتراق الناتج في محطات الطاقة.



8- تنقية المياه.



9-فحص البضائع.



10-إنتاج النظائر المشعة.



11-معالجة وتعديل خواص عزل الأسلاك والكابلات.



12-منتجات الأسلاك والكابلات المتخصصة يتم تركيبها في بيئات وظروف عمل استثنائية حيث تتعرض الي درجات حرارة مرتفعة وأحيانًا اخري شديدة البرودة أيضًا، كما أنها يجب أن تعمل في ظروف عدوانية كيميائيًا وصعبة ميكانيكيًا، الحل الأمثل لهذه التطبيقات الصعبة هو الربط المتشابك للبوليمرا ت )crosslinking(
باستخدام
الحزمة الإلكترونية، ، والذي يستخدم على نطاق واسع في مجال كابلات السيارات وبالأخص في الوقت الراهن في كابلات
السيارات الكهربائية
حيث
يمكن للشركات
التي تستخدم هذه التقنية التأكد من أنها ستفي بالمعايير العالمية المطلوبة لقطاع سوق السيارات.







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