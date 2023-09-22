رئيس بولندا: لن نزود أوكرانيا بأسلحة حديثة

وقال دودا لقناة "تي في أن-24" أن "ما قاله (ماتيوش مورافيتسكي) تم تفسيره بأسوأ طريقة ممكنة.. في رأيي أن رئيس الوزراء يقصد أننا لن نسلم أوكرانيا الأسلحة الجديدة التي نشتريها حاليا بهدف تحديث الجيش البولندي".

وأضاف: "سأكون

أول من يعارض إرسال الأسلحة الجديدة

التي نتلقاها الآن من كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة، مثل أنظمة "أبرامز" أو "باتريوت" أو "هيمارس" الجديدة".

وأشار إلى أنه "مع استلام أسلحة جديدة من كوريا والولايات المتحدة، ستتم إزالة الأسلحة الموجودة حاليا هناك من المستودعات". ومن الممكن أن يتم نقل المعدات التي لم يعد يستخدمها الجيش البولندي إلى أوكرانيا.

وأعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، في وقت سابق أن وارسو

لم تعد تنقل أي أسلحة إلى أوكرانيا، أنها تعمل بنشاط على تسليح نفسها.