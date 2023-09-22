رئيس بولندا: لن نزود أوكرانيا بأسلحة حديثة

رئيس بولندا: لن نزود أوكرانيا بأسلحة حديثة
التاريخ
9/22/2023 12:38:21 AM
(MENAFN- Youm7) اعتبر الرئيس البولندى، أندريه دودا، أن تصريحات رئيس وزرائه، ماتيوش مورافيتسكى، حول توقف وارسو عن تسليح أوكرانيا قد أسيء فهمها.
وقال دودا لقناة "تي في أن-24" أن "ما قاله (ماتيوش مورافيتسكي) تم تفسيره بأسوأ طريقة ممكنة.. في رأيي أن رئيس الوزراء يقصد أننا لن نسلم أوكرانيا الأسلحة الجديدة التي نشتريها حاليا بهدف تحديث الجيش البولندي".
وأضاف: "سأكون
أول من يعارض إرسال الأسلحة الجديدة
التي نتلقاها الآن من كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة، مثل أنظمة "أبرامز" أو "باتريوت" أو "هيمارس" الجديدة".
وأشار إلى أنه "مع استلام أسلحة جديدة من كوريا والولايات المتحدة، ستتم إزالة الأسلحة الموجودة حاليا هناك من المستودعات". ومن الممكن أن يتم نقل المعدات التي لم يعد يستخدمها الجيش البولندي إلى أوكرانيا.
وأعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، في وقت سابق أن وارسو
لم تعد تنقل أي أسلحة إلى أوكرانيا، أنها تعمل بنشاط على تسليح نفسها.
MENAFN22092023000132011024ID1107118004
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.