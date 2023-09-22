زاخاروفا: فرنسا كانت تحاول أداء دور الوساطة فى قره باغ

وقالت زاخاروفا في حديث لقناة RT France: "وأنظروا إلى ما أدى ذلك. وكانت باريس تحاول انتزاع أجندة الوساطة وتحدثت أن فرنسا ستؤدي الوساطة أحسن من أي طرف آخر، وخصوصا روسيا".

وأضافت أنه "عندما كانت روسيا تنفذ مهام الوساطة، كانت هناك بالفعل أسس جيدة وراسخة للتحرك نحو التسوية السلمية".

وتابعت قائلة لكنه "ما أن بدأت الايديولوجية بالتدخل في الوضع، تغير كل شيء".

واعتبرت زاخاروفا أن هذا سيكون "درسا لجميع من يميلون إلى الغرب لطلب الوساطة"، مشيرة إلى أن "باريس لم تر من الضروري هذه المرة الإدلاء بأي كلمة لتفسير تصرفاتها بشكل ما".

يذكر أن منطقة النزاع في قره باغ شهدت تصعيدا هذا الأسبوع، حيث أطلقت أذربيجان عملية عسكرية ضد جمهورية قره باغ غير المعترف بها. وتم وقف إطلاق النار بعد يوم واحد من بدء العملية، حيث وافقت السلطات الأرمنية لجمهورية قره باغ على إلقاء السلاح والدخول في مفاوضات مع باكو.