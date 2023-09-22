Friday, 22 September 2023 08:40 GMT

زاخاروفا: فرنسا كانت تحاول أداء دور الوساطة فى قره باغ

9/22/2023 12:38:21 AM
(MENAFN- Youm7) صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأنه كانت هناك توقعات كثيرة بشأن أداء فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون دور الوساطة في النزاع بين أذربيجان والأرمن في قره باغ.

وقالت زاخاروفا في حديث لقناة RT France: "وأنظروا إلى ما أدى ذلك. وكانت باريس تحاول انتزاع أجندة الوساطة وتحدثت أن فرنسا ستؤدي الوساطة أحسن من أي طرف آخر، وخصوصا روسيا".

وأضافت أنه "عندما كانت روسيا تنفذ مهام الوساطة، كانت هناك بالفعل أسس جيدة وراسخة للتحرك نحو التسوية السلمية".

وتابعت قائلة لكنه "ما أن بدأت الايديولوجية بالتدخل في الوضع، تغير كل شيء".

واعتبرت زاخاروفا أن هذا سيكون "درسا لجميع من يميلون إلى الغرب لطلب الوساطة"، مشيرة إلى أن "باريس لم تر من الضروري هذه المرة الإدلاء بأي كلمة لتفسير تصرفاتها بشكل ما".

يذكر أن منطقة النزاع في قره باغ شهدت تصعيدا هذا الأسبوع، حيث أطلقت أذربيجان عملية عسكرية ضد جمهورية قره باغ غير المعترف بها. وتم وقف إطلاق النار بعد يوم واحد من بدء العملية، حيث وافقت السلطات الأرمنية لجمهورية قره باغ على إلقاء السلاح والدخول في مفاوضات مع باكو.


MENAFN22092023000132011024ID1107118003

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث