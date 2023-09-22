زاخاروفا: فرنسا كانت تحاول أداء دور الوساطة فى قره باغ

زاخاروفا: فرنسا كانت تحاول أداء دور الوساطة فى قره باغ
التاريخ
9/22/2023 12:38:21 AM
(MENAFN- Youm7) صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأنه كانت هناك توقعات كثيرة بشأن أداء فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون دور الوساطة في النزاع بين أذربيجان والأرمن في قره باغ.
وقالت زاخاروفا في حديث لقناة RT France: "وأنظروا إلى ما أدى ذلك. وكانت باريس تحاول انتزاع أجندة الوساطة وتحدثت أن فرنسا ستؤدي الوساطة أحسن من أي طرف آخر، وخصوصا روسيا".
وأضافت أنه "عندما كانت روسيا تنفذ مهام الوساطة، كانت هناك بالفعل أسس جيدة وراسخة للتحرك نحو التسوية السلمية".
وتابعت قائلة لكنه "ما أن بدأت الايديولوجية بالتدخل في الوضع، تغير كل شيء".
واعتبرت زاخاروفا أن هذا سيكون "درسا لجميع من يميلون إلى الغرب لطلب الوساطة"، مشيرة إلى أن "باريس لم تر من الضروري هذه المرة الإدلاء بأي كلمة لتفسير تصرفاتها بشكل ما".
يذكر أن منطقة النزاع في قره باغ شهدت تصعيدا هذا الأسبوع، حيث أطلقت أذربيجان عملية عسكرية ضد جمهورية قره باغ غير المعترف بها. وتم وقف إطلاق النار بعد يوم واحد من بدء العملية، حيث وافقت السلطات الأرمنية لجمهورية قره باغ على إلقاء السلاح والدخول في مفاوضات مع باكو.
MENAFN22092023000132011024ID1107118003
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.