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نائب الرئيس الصينى: وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات الحل الوحيد للأزمة في أوكرانيا

9/22/2023 12:38:21 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن نائب الرئيس الصيني هان تشنج أن الحل الوحيد للأزمة في أوكرانيا يتمثل في وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات السلام.

وقال هان تشنغ خلال فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن "التواصل والحوار يعتبران وسيلة هامة لتحقيق التعاون الدولي في مجال الأمن. وهكذا هو الأمر مع الطرفين المتنازعين".

وتابع: "وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات السلام الطريق الوحيد إلى حل الأزمة الأوكرانية. وتدعم الصين كافة الجهود الرامية إلى التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية وستواصل لعب الدور البناء في تحقيق السلام بأسرع ما يمكن".

وأشار إلى أن قضايا الأمن لمختلف البلدان مرتبطة ببعضها البعض، مضيفا: "يجب أن نأخذ بعين الاعتبار المخاوف المعقولة في مجال الأمن لكافة البلدان وتسوية الخلافات بطرق سلمية، من خلال الحوار والمشاورات".

يذكر أن الصين قدمت في وقت سابق رؤيتها للتسوية في أوكرانيا، تتضمن 12 بندا، بما فيها وقف إطلاق النار.


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