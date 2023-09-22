بكين: لم نتسبب فى أضرار بالشعاب المرجانية الفلبينية فى بحر الصين الجنوبى

جاء ذلك في تعليق المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج على سؤال عما تردد عن تفكير الحكومة الفلبينية في تقديم شكوى إلى محكمة دولية ضد الصين بدعوى تسببها فى حدوث أضرار بالشعاب المرجانية الفلبينية فى بحر الصين الجنوبى.

وقالت المتحدثة -في تعليقها الذي نشرته الوزارة على موقعها بشبكة الإنترنت- إن "اتهامات الفلبين ليس لها أساس في الواقع، وإننا نحث الأطراف المعنية في الفلبين على التوقف عن تأليف دراما سياسية من نسج الخيال".



وأضافت قائلة: "إنه إذا كانت الفلبين تهتم حقاً بالوضع البيئي في بحر الصين الجنوبي، فإنه يتعين عليها سحب السفينة الحربية (الجانحة) بطريقة غير مشروعة بمنطقة ريناي جياو في أسرع وقت ممكن، وأن تتوقف عن تصريف المياه الملوثة في المحيط".. مشيرة إلى أن "هذه السفينة يكسوها الصدأ، وتسبب ضرراً للمحيط يتعذر إصلاحه، ولذلك يتعين عدم السماح ببقائها في هذه المنطقة".



