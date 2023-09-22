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الإسماعيلي يواجه بورفؤاد اليوم استعدادا للاتحاد فى دورى نايل

9/22/2023 12:38:18 AM
(MENAFN- Youm7) يواجه فريق
الإسماعيلي
بقيادة إيهاب جلال، فريق بور فؤاد أحد أندية القسم الثاني عصر اليوم الجمعة، فى مباراة ودية استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في إطار منافسات الأسبوع الثاني من دوري نايل 2023 /2024.

وفضل إيهاب جلال إجراء مباراة ودية لإشراك اللاعبين الذين لم يشاركوا في مواجهة زد التي خسرها الفريق بهدف نظيف فى بداية دوري نايل، بجانب الاطمئنان على بعض اللاعبين الصاعدين من أجل رفع ثقتهم بأنفسهم لإظهار قدراتهم.

ويعكف إيهاب جلال وجهازه المعاون على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام زد من أجل تجنبها في مواجهة الاتحاد، والتي جاء أبرزها عدم الخروج الصحيح بالكرة من الخلف والتي تسببت في استقبال هدف زد، كما سيعمل الجهاز الفنى على علاج إهدار الفرص السهلة التى يحصل عليها الفريق أمام المنافسين لترجمتها إلى أهداف.

وأكد إيهاب جلال بعد المباراة، أن الإسماعيلي يمتلك لاعبين مبشرين وستظهر قدراتهم في المباريات المقبلة ويحتاجون الصبر فقط لصغر سنهم، بالإضافة لعدم التوفيق في الفرص التى أتيحت للفريق خاصة في الشوط الثاني الذي شهد إهدار ركلة جزاء كانت ستغير الأمور حال تسجيلها.

وأوضح مدرب الإسماعيلي أن اللاعبين ارتكبوا العديد من الأخطاء خلال المباراة، والتي سنعمل على تصحيحها في الفترة المقبلة ونستعد بقوة لمواجهة الاتحاد السكندري والتي ستكون البداية الحقيقية للدراويش.


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