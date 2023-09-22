الإسماعيلي يواجه بورفؤاد اليوم استعدادا للاتحاد فى دورى نايل

الإسماعيلي يواجه بورفؤاد اليوم استعدادا للاتحاد فى دورى نايل
التاريخ
9/22/2023 12:38:18 AM
(MENAFN- Youm7) يواجه فريق
الإسماعيلي
بقيادة إيهاب جلال، فريق بور فؤاد أحد أندية القسم الثاني عصر اليوم الجمعة، فى مباراة ودية استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في إطار منافسات الأسبوع الثاني من دوري نايل 2023 /2024.
وفضل إيهاب جلال إجراء مباراة ودية لإشراك اللاعبين الذين لم يشاركوا في مواجهة زد التي خسرها الفريق بهدف نظيف فى بداية دوري نايل، بجانب الاطمئنان على بعض اللاعبين الصاعدين من أجل رفع ثقتهم بأنفسهم لإظهار قدراتهم.
ويعكف إيهاب جلال وجهازه المعاون على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام زد من أجل تجنبها في مواجهة الاتحاد، والتي جاء أبرزها عدم الخروج الصحيح بالكرة من الخلف والتي تسببت في استقبال هدف زد، كما سيعمل الجهاز الفنى على علاج إهدار الفرص السهلة التى يحصل عليها الفريق أمام المنافسين لترجمتها إلى أهداف.
وأكد إيهاب جلال بعد المباراة، أن الإسماعيلي يمتلك لاعبين مبشرين وستظهر قدراتهم في المباريات المقبلة ويحتاجون الصبر فقط لصغر سنهم، بالإضافة لعدم التوفيق في الفرص التى أتيحت للفريق خاصة في الشوط الثاني الذي شهد إهدار ركلة جزاء كانت ستغير الأمور حال تسجيلها.
وأوضح مدرب الإسماعيلي أن اللاعبين ارتكبوا العديد من الأخطاء خلال المباراة، والتي سنعمل على تصحيحها في الفترة المقبلة ونستعد بقوة لمواجهة الاتحاد السكندري والتي ستكون البداية الحقيقية للدراويش.
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