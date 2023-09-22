اليوم ..ناشئات اليد أمام نيجيريا فى نصف نهائى بطولة أفريقيا بتونس

اليوم ..ناشئات اليد أمام نيجيريا فى نصف نهائى بطولة أفريقيا بتونس
التاريخ
9/22/2023 12:38:18 AM
(MENAFN- Youm7) يواجه منتخب ناشئات كرة اليد نظيره النيجيرى في السادسة مساء اليوم الجمعة فى نصف نهائى البطولة الأفريقية التى تستضيفها تونس
خلال الفترة من 16 و حتى 24 سبتمبر الجارى .
واستطاع منتخب ناشئات كرة اليد التأهل لنصف النهائى بالفوز على الجزائر 30/18 فى دور ربع النهائى .
وحقق منتخب ناشئات كرة اليد
الفوز أول أمس على نظيره الأنجولي بنتيجة 25/23 ، فى إطار ختام الدور الأول من
البطولة الأفريقية المقامة بتونس.
تضم بعثة منتخبنا الوطني ببطولة أفريقيا للناشئات: دكتور عادل إبراهيم رئيسا للبعثة وعبده عبد الوهاب المدير الفني لمنتخبات السيدات ورامي عبد اللطيف مدير فنى وأحمد سمير مدرب عام و وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى و حازم حامد محلل اداء و دكتورة منة الله بدرى اخصائي علاج طبيعي و ايمان مرجان مدير اداري.
و تضم قائمة اللاعبات : شروق محمود - جهاد وائل - نهى ايهاب - شهد صفي - ملك طه - سرمدا دعبس - رقية ياسر - مزنه احمد - جودي محمد - جنة نور - بسملة احمد - نورا مصطفى - مايا عبد الله - جودي وليد - جنا ياسر
- هنا الحسين - جنا ايهاب.
لعب المنتخب الوطني المصرى ضمن منتخبات المجموعة الثانية والتى تضم منتخبات مصر وانجولا والمغرب والكونغو الديمقراطية وحقق الفوز فى جميع المواجهات .
MENAFN22092023000132011024ID1107117998
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.