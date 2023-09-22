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اليوم ..ناشئات اليد أمام نيجيريا فى نصف نهائى بطولة أفريقيا بتونس

9/22/2023 12:38:18 AM
(MENAFN- Youm7) يواجه منتخب ناشئات كرة اليد نظيره النيجيرى في السادسة مساء اليوم الجمعة فى نصف نهائى البطولة الأفريقية التى تستضيفها تونس
خلال الفترة من 16 و حتى 24 سبتمبر الجارى .



واستطاع منتخب ناشئات كرة اليد التأهل لنصف النهائى بالفوز على الجزائر 30/18 فى دور ربع النهائى .



وحقق منتخب ناشئات كرة اليد
الفوز أول أمس على نظيره الأنجولي بنتيجة 25/23 ، فى إطار ختام الدور الأول من
البطولة الأفريقية المقامة بتونس.



تضم بعثة منتخبنا الوطني ببطولة أفريقيا للناشئات: دكتور عادل إبراهيم رئيسا للبعثة وعبده عبد الوهاب المدير الفني لمنتخبات السيدات ورامي عبد اللطيف مدير فنى وأحمد سمير مدرب عام و وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى و حازم حامد محلل اداء و دكتورة منة الله بدرى اخصائي علاج طبيعي و ايمان مرجان مدير اداري.



و تضم قائمة اللاعبات : شروق محمود - جهاد وائل - نهى ايهاب - شهد صفي - ملك طه - سرمدا دعبس - رقية ياسر - مزنه احمد - جودي محمد - جنة نور - بسملة احمد - نورا مصطفى - مايا عبد الله - جودي وليد - جنا ياسر
- هنا الحسين - جنا ايهاب.



لعب المنتخب الوطني المصرى ضمن منتخبات المجموعة الثانية والتى تضم منتخبات مصر وانجولا والمغرب والكونغو الديمقراطية وحقق الفوز فى جميع المواجهات .







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