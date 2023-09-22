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فيتوريا يضم الننى لمعسكر المنتخب المقبل لمواجهتى زامبيا والجزائر

9/22/2023 12:38:18 AM
(MENAFN- Youm7) استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، على ضم محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي لقائمة المنتخب في المعسكر المقبل المقرر له في الفترة من 9 إلى 16 أكتوبر المقبل، والذى يتخلله مواجهتي زامبيا والجزائر وديًا استعدادا لضربة البداية في تصفيات كأس العالم.



وقال الاتحاد المصري لكرة القدم إن مدينة العين الإماراتية، ستحتضن المعسكر التدريبي للمنتخب المصري الأول، خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل، وسيخوض «الفراعنة» مباراتين وديتين على استاد هزاع بن زايد، الأولى أمام منتخب زامبيا يوم 12 أكتوبر، والثانية أمام منتخب الجزائر يوم 16 من الشهر نفسه.



ويأتي معسكر منتخب مصر خلال شهر أكتوبر في إطار برنامج تحضيرات منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار يناير المقبل.



ونجح منتخب مصر في التأهل إلى تصفيات كأس أمم إفريقيا، بعدما احتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة، وكذلك منتخب تونس الذي تصدر مجموعته برصيد 13 نقطة.















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