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اليوم.. الأهلى يواجه فرانكا البرازيلى بكأس العالم لأندية السلة

9/22/2023 12:38:18 AM
(MENAFN- Youm7) يلتقى اليوم الجمعة
فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مع نظيره فرانكا البرازيلي في ثانى مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية " انتركونتيننتال " و التي تقام بسنغافورة وتستمر حتى 24 سبتمبر الجارى ،والتي يشارك بها أندية الأهلي وفرانكا البرازيلي، وإيجنايت الأمريكي، وبون الألماني، وجولدن بولز الصيني، والمنامة البحريني.




وتقام مباراة الأهلى وفرانكا البرازيلي فى كأس العالم لكرة السلة، فى تمام العاشرة من صباح اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة على صالة OCBC Arena




وفاز الأهلي في أولى مبارياته بكأس العالم لأندية السلة أمس
،الخميس، على فريق إجنايت الأمريكي بنتيجة 82- 75 في أولى مباريات الفريق بالبطولة.



وجاء تأهل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية، بعد الفوز بالدوري الأفريقي في رواندا، العام الجارى ،ويقع الأهلى ضمن المجموعة الأولى، التي تضم فرانكا البرازيلي، وايجنايت الأمريكي.



تقام البطولة بنظام المجموعتين، حيث تضم كل مجموعة 3 فرق، يتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعتين إلى المباراة النهائية بشكل مباشر.

بينما أصحاب المركز الثاني من كل مجموعة يلعبا على المركز الثالث والميدالية البرونزية، بينما متذيل كل مجموعة يلعبان على المركز الخامس والسادس.

تضم البعثة كلا من الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادا بدنيًّا.



واللاعبون: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.







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