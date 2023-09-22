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منتخب السيدات يخوض مرانه الرئيسى اليوم استعدادا لجنوب السودان

9/22/2023 12:38:18 AM
(MENAFN- Youm7) يخوض منتخب السيدات ، اليوم الجمعة، مرانه الرئيسي استعدادا لمباراة جنوب السودان الثانية، في إياب التصفيات الأفريقية، والمقرر لها يوم الأحد المقبل، بعد حسم المواجهة الأولى في الذهاب برباعية دون رد.



حقق منتخب مصر للكرة النسائية بقيادة مدربه محمد كمال، فوزا كبيرا على جنوب السودان بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما الأربعاء الماضي، ذمن منافسات الذهاب بتصفيات أفريقيا، حيث سجل رباعية المنتخب: مايا إيهاب، وأمنية سمير، وحلا مصطفى، وسامية أدم.



وضم التشكيل سيدات الفراعنة في اللقاء الأول كلا من: "مها الدمرداش، ندى عماد، نورا خالد، أمنية سمير، مايا إيهاب، سامية آدم، مهيرة على، حلاء مصطفى، سارة إسماعيل، منة طارق، وسارة عصام".



وأدار اللقاء الحكمة التونسية درصاف القنواطي، ويعاونها في هذه المباراة طاقم تونسي بالكامل مكون من هدى عفين مساعد أول ونسرين الورتاني مساعد ثان، وأمنة العجبوني حكما رابعًا.



ويشارك منتخب مصر الأول فى التصفيات المؤهلة لـ كان المغرب 2024 للنسخة الثانية على التوالي، بعد المشاركة فى النسخة الماضية، والتي ودعها منتخبنا الوطني، من الدور التمهيدي بعد الخسارة ذهابًا وإيابًا من منتخب تونس الشقيق.



ويضم الجهاز الفني لمنتخب السيدات كلا من محمد كمال مديرا فنيا، إسراء أسامة مدربا عاما، محمد عرفات مدرب حراس المرمى، سالم عاطف محلل أداء، محمد خاطر معد بدني، إيمان كمال طبيب المنتخب، وميريت مونيس إخصائي علاج طبيعي، حنان حامد إخصائي تأهيل، سونيا سيد مدير إداري للمنتخب، أحمد حسن وحسني نصر للمهمات.







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