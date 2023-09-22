ممثل سمو أمير البلاد يؤكد ضرورة الوقف الفوري للقتال في السودان

ممثل سمو أمير البلاد يؤكد ضرورة الوقف الفوري للقتال في السودان
التاريخ
9/22/2023 12:38:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 21 - 9 (كونا) -- أكد ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس ضرورة الوقف الفوري للقتال في السودان واللجوء إلى منطق الحوار والعودة للمسار السياسي السلمي.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في (نيويورك).
وقال سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إن "ما يشهده السودان الشقيق من أحداث مؤسفة جراء الاشتباكات المسلحة لهو مدعاة للقلق البالغ".
ودعا سموه الأطراف المعنية كافة إلى "ضرورة الوقف الفوري للقتال واللجوء إلى منطق الحوار والعودة للمسار السياسي السلمي" بما يحفظ أمن واستقرار السودان ووحدة أراضيه.
كما عبر عن الدعم لكافة المبادرات الإقليمية والدولية الجارية بهذا الشأن بما فيها المبادرة السعودية - الأمريكية.
ويشهد السودان منذ 15 إبريل الماضي اشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى سقط فيها الآلاف بين قتيل وجريح كما تسببت في فرار حوالي خمسة ملايين شخص بينهم نحو مليون شخص لجأوا إلى دول مجاورة. (النهاية)
م ع ع
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