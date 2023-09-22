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ممثل سمو أمير البلاد يؤكد ضرورة الوقف الفوري للقتال في السودان

9/22/2023 12:38:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 21 - 9 (كونا) -- أكد ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس ضرورة الوقف الفوري للقتال في السودان واللجوء إلى منطق الحوار والعودة للمسار السياسي السلمي.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في (نيويورك).
وقال سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إن "ما يشهده السودان الشقيق من أحداث مؤسفة جراء الاشتباكات المسلحة لهو مدعاة للقلق البالغ".
ودعا سموه الأطراف المعنية كافة إلى "ضرورة الوقف الفوري للقتال واللجوء إلى منطق الحوار والعودة للمسار السياسي السلمي" بما يحفظ أمن واستقرار السودان ووحدة أراضيه.
كما عبر عن الدعم لكافة المبادرات الإقليمية والدولية الجارية بهذا الشأن بما فيها المبادرة السعودية - الأمريكية.
ويشهد السودان منذ 15 إبريل الماضي اشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى سقط فيها الآلاف بين قتيل وجريح كما تسببت في فرار حوالي خمسة ملايين شخص بينهم نحو مليون شخص لجأوا إلى دول مجاورة. (النهاية)

م ع ع




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