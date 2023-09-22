ممثل سمو أمير البلاد يجدد دعم جهود الأمم المتحدة لاستئناف العملية السياسية والتوصل لتسوية شاملة باليمن

ممثل سمو أمير البلاد يجدد دعم جهود الأمم المتحدة لاستئناف العملية السياسية والتوصل لتسوية شاملة باليمن
التاريخ
9/22/2023 12:38:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 21 - 9 (كونا) -- جدد ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس دعم الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة عبر المبعوث الخاص لأمينها العام لليمن هانس غروندبرغ من أجل استئناف العملية السياسية والوصول إلى تسوية شاملة في اليمن بما يحفظ أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في (نيويورك).
وأكد سموه في هذا السياق على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 2216.
وفيما يخص سوريا أكد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي وبملكية سورية خالصة وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 2254. (النهاية)
م ع ع
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