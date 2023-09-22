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ممثل سمو أمير البلاد يجدد دعم جهود الأمم المتحدة لاستئناف العملية السياسية والتوصل لتسوية شاملة باليمن

9/22/2023 12:38:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 21 - 9 (كونا) -- جدد ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس دعم الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة عبر المبعوث الخاص لأمينها العام لليمن هانس غروندبرغ من أجل استئناف العملية السياسية والوصول إلى تسوية شاملة في اليمن بما يحفظ أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في (نيويورك).
وأكد سموه في هذا السياق على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 2216.
وفيما يخص سوريا أكد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي وبملكية سورية خالصة وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 2254. (النهاية)

م ع ع




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