ممثل سمو أمير البلاد يؤكد ضرورة تضافر الجهود الدولية للحد من خطاب الكراهية الذي يستهدف المسلمين

ممثل سمو أمير البلاد يؤكد ضرورة تضافر الجهود الدولية للحد من خطاب الكراهية الذي يستهدف المسلمين
التاريخ
9/22/2023 12:38:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 21 - 9 (كونا) - أكد ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس تضافر الجهود الدولية نحو اتخاذ خطوات جادة للحد من خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي الذي يستهدف المسلمين.
وقال سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في كلمة دولة الكويت التي ألقاها أمام الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في (نيويورك) "إننا وإذ نتطلع لتعزيز الحوار العالمي المرتكز على نشر ثقافة التعايش والتسامح والسلم على كافة المستويات مازال أتباع الدين الإسلامي يواجهون هجمات استفزازية غير مسؤولة من قبل عدد من المتطرفين عبر حرق نسخ من المصحف الشريف في عدد من عواصم ومدن بعض الدول تحت مبررات واهية باسم حرية التعبير والرأي".
وشدد سموه على أن هذا الأمر "يتطلب تضافر الجهود الدولية نحو اتخاذ خطوات جادة للحد من خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي الذي يستهدف المسلمين". (النهاية)
م ع ع
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