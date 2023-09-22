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ممثل سمو أمير البلاد يؤكد ضرورة تضافر الجهود الدولية للحد من خطاب الكراهية الذي يستهدف المسلمين

9/22/2023 12:38:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 21 - 9 (كونا) - أكد ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس تضافر الجهود الدولية نحو اتخاذ خطوات جادة للحد من خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي الذي يستهدف المسلمين.
وقال سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في كلمة دولة الكويت التي ألقاها أمام الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في (نيويورك) "إننا وإذ نتطلع لتعزيز الحوار العالمي المرتكز على نشر ثقافة التعايش والتسامح والسلم على كافة المستويات مازال أتباع الدين الإسلامي يواجهون هجمات استفزازية غير مسؤولة من قبل عدد من المتطرفين عبر حرق نسخ من المصحف الشريف في عدد من عواصم ومدن بعض الدول تحت مبررات واهية باسم حرية التعبير والرأي".
وشدد سموه على أن هذا الأمر "يتطلب تضافر الجهود الدولية نحو اتخاذ خطوات جادة للحد من خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي الذي يستهدف المسلمين". (النهاية)

م ع ع




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