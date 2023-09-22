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ممثل سمو أمير البلاد: الكويت أحرزت تقدما واضحا للوفاء بالالتزامات البيئية

9/22/2023 12:38:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 21 - 9 (كونا) -- قال ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس إنه في ظل ما يشهده عالمنا من تدهور بيئي قامت دولة الكويت وبشكل طوعي ومدروس بإحراز تقدم واضح للوفاء بالالتزامات وبحسب الإمكانات المتاحة خاصة في مجال إعادة تأهيل قطاعات النفط والصناعة والنقل.
وذكر سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في كلمة دولة الكويت التي ألقاها أمام الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في (نيويورك) أن ذلك جاء بهدف التقليل أو الحد من الانبعاثات وتنويع مصادر الطاقة وتحسين كفاءتها والاستعانة بالطاقة البديلة والمتجددة "فضلا عن تعهدنا للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 في القطاعات النفطية".
وأضاف سموه أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كانت وما زالت رائدة في دعم المجتمع الدولي المتعدد الأطراف لإيمانها بمركزيته في تضافر الجهود نحو التصدي للتحديات المشتركة.
وأعرب عن التطلع لنجاح مؤتمر تغير المناخ (كوب 28) المزمع عقده بإمارة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة "وما سيولده من حشد للدعم الدولي اللازم للمبادئ التوجيهية لتنفيذ عناصر اتفاق باريس".
كما أعرب سموه عن ترحيب دولة الكويت وتثمينها إعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي سعيا لضمان استدامة موارد المياه.
وأضاف سموه "كما لا يفوتني أن أنقل ثناء بلادي وترحيبها باستضافة دولة قطر الشقيقة إكسبو البستنة بعنوان (صحراء خضراء بيئة أفضل) سعيا لتشجيع الحلول المبتكرة نحو استدامة المناطق الصحراوية".
وأشار الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في الوقت نفسه إلى أن دولة الكويت قامت من خلال رؤيتها التنموية تحت شعار (كويت جديدة) بمواكبة ومتابعة كافة المؤشرات الاقتصادية والمالية الدولية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وثقافي متفاعل مع محيطه الإقليمي والدولي وبصورة تكون معها السياسة الخارجية حاضرة في هذه العملية التنموية الموسعة وفق دبلوماسية ترتكز على عنصر المبادرة النابع من إرث إغاثي وإنساني جبل عليه الآباء والأجداد. (النهاية)

م ع ع




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