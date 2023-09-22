الولايات المتحدة تعلن تقديم مساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار

الولايات المتحدة تعلن تقديم مساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار
التاريخ
9/22/2023 12:38:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) تقديم مساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار من أجل "تلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية الحيوية" لأوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان مساء أمس الخميس إن هذه المساعدة تشمل "قدرات إضافية لتعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا" في الوقت الذي تواجه فيه هجمات جوية من روسيا.
وأضافت أن المساعدة تتضمن كذلك "ذخائر تقليدية محسنة مزدوجة الغرض تساعد أوكرانيا في ساحة المعركة وأسلحة مضادة للدبابات" إلى جانب غيرها من المعدات "لتلبية احتياجات أوكرانيا الحيوية ولمساعدتها في مواجهة الحرب العدوانية المستمرة التي تشنها روسيا".
وأكدت (بنتاغون) أن الولايات المتحدة "ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا بالقدرات اللازمة لتلبية احتياجاتها الفورية في ساحة المعركة ومتطلبات المساعدة الأمنية على المدى الطويل" مشيرة إلى أن الأسلحة الجديدة المقدمة لأوكرانيا سيتم سحبها من مخزونات الوزارة.
وحسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية فإن واشنطن قدمت لأوكرانيا قبل هذه الحزمة مساعدات أمنية تفوق قيمتها 7ر43 مليار دولار منذ بدء "العملية العسكرية" الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022. (النهاية) ع س ج / م ع ع
MENAFN22092023000071011013ID1107117989
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