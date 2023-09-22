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الولايات المتحدة تعلن تقديم مساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار

9/22/2023 12:38:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) تقديم مساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار من أجل "تلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية الحيوية" لأوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان مساء أمس الخميس إن هذه المساعدة تشمل "قدرات إضافية لتعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا" في الوقت الذي تواجه فيه هجمات جوية من روسيا.
وأضافت أن المساعدة تتضمن كذلك "ذخائر تقليدية محسنة مزدوجة الغرض تساعد أوكرانيا في ساحة المعركة وأسلحة مضادة للدبابات" إلى جانب غيرها من المعدات "لتلبية احتياجات أوكرانيا الحيوية ولمساعدتها في مواجهة الحرب العدوانية المستمرة التي تشنها روسيا".
وأكدت (بنتاغون) أن الولايات المتحدة "ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا بالقدرات اللازمة لتلبية احتياجاتها الفورية في ساحة المعركة ومتطلبات المساعدة الأمنية على المدى الطويل" مشيرة إلى أن الأسلحة الجديدة المقدمة لأوكرانيا سيتم سحبها من مخزونات الوزارة.
وحسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية فإن واشنطن قدمت لأوكرانيا قبل هذه الحزمة مساعدات أمنية تفوق قيمتها 7ر43 مليار دولار منذ بدء "العملية العسكرية" الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022. (النهاية) ع س ج / م ع ع

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