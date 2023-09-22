المدير العام لألكسو يدق ناقوس الخطر بشأن التهديدات التي تواجه التراث الثقافي بالدول العربية

المدير العام لألكسو يدق ناقوس الخطر بشأن التهديدات التي تواجه التراث الثقافي بالدول العربية
التاريخ
9/22/2023 12:38:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من مصطفى المريني
فاس (المغرب) - 22 - 9 (كونا) -- نبه المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) الدكتور محمد ولد أعمر إلى التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها المواقع الأثرية بالدول العربية داعيا إلى الإسراع بتبني برنامج تحسبا "للأزمات والكوارث التي يمكن أن تحدث في أي وقت وآن".
جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به ولد أعمر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء أمس الخميس خلال انعقاد الدورة ال26 لمؤتمر (الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي) الذي نظمته (ألكسو) بمدينة (فاس) المغربية بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء من الدول العربية بينها دولة الكويت.
وأشار ولد أعمر إلى ما يتعرض له التراث الثقافي من أخطار وتهديدات سواء بفعل البشر أو بفعل الكوارث أو الجوائح التي قد تؤدي إلى دمار واندثار عدد من المواقع الأثرية والمعالم التاريخية على غرار الزلازل والفيضانات التي شهدتها أخيرا سوريا والمغرب وليبيا "ما يقتضي ضرورة تضافر الجهود والتحسب لهذه الازمات".
وأكد أن (ألكسو) "شرعت منذ مدة في التدريب على التحسب للازمات والمخاطر التي تهدد التراث" وعلى مساعدة الدول العربية لإخراج مواقعها من "القائمة الحمراء" لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
وأعلن أن (ألكسو) ستطلق قريبا "سجل التراث العمراني العربي" الذي ينتظر منه أن يساهم في الحفاظ على التراث الثقافي وصيانته وتثمينه.
وذكر أن عدد المواقع العربية المدرجة على قائمة (يونسكو) "ضئيل جدا بالقياس إلى ما تزخر به الدول العربية " من إرث أثرى ومعماري "أصيل ومتنوع" مشيرا إلى أن "ربعها تقريبا مسجل على لائحة التراث الثقافي المهدد بالخطر" وهو ما يدعو إلى "بذل مزيد من الجهود لا سيما في ظل وجود أكثر من 200 ممتلك ثقافي على القائمة التوجيهية ليونسكو تنتظر إتمام ملفاتها".
وأبرز أن (ألكسو) على استعداد للتفاعل مع كل المبادرات لتقديم الدعم الفني والمساعدة التقنية لكل البرامج التي تنسجم مع توجهات المنظمة وأهدافها مشيرا إلى أن مجال تدخل (ألكسو) بات يشمل "الدعم السياسي لملفات دولنا العربية المرشحة للتسجيل لدى منظمة (يونسكو)".
يذكر أن دولة الكويت شاركت في مؤتمر (الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي) ممثلة بوفد من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب برئاسة مدير إدارة الآثار والمتاحف ومدير إدارة العلاقات الثقافية الخارجية محمد بن رضا. (النهاية)
م ر ي / م ع ع
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