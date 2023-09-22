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المدير العام لألكسو يدق ناقوس الخطر بشأن التهديدات التي تواجه التراث الثقافي بالدول العربية

9/22/2023 12:38:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من مصطفى المريني
فاس (المغرب) - 22 - 9 (كونا) -- نبه المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) الدكتور محمد ولد أعمر إلى التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها المواقع الأثرية بالدول العربية داعيا إلى الإسراع بتبني برنامج تحسبا "للأزمات والكوارث التي يمكن أن تحدث في أي وقت وآن".
جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به ولد أعمر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء أمس الخميس خلال انعقاد الدورة ال26 لمؤتمر (الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي) الذي نظمته (ألكسو) بمدينة (فاس) المغربية بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء من الدول العربية بينها دولة الكويت.
وأشار ولد أعمر إلى ما يتعرض له التراث الثقافي من أخطار وتهديدات سواء بفعل البشر أو بفعل الكوارث أو الجوائح التي قد تؤدي إلى دمار واندثار عدد من المواقع الأثرية والمعالم التاريخية على غرار الزلازل والفيضانات التي شهدتها أخيرا سوريا والمغرب وليبيا "ما يقتضي ضرورة تضافر الجهود والتحسب لهذه الازمات".
وأكد أن (ألكسو) "شرعت منذ مدة في التدريب على التحسب للازمات والمخاطر التي تهدد التراث" وعلى مساعدة الدول العربية لإخراج مواقعها من "القائمة الحمراء" لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
وأعلن أن (ألكسو) ستطلق قريبا "سجل التراث العمراني العربي" الذي ينتظر منه أن يساهم في الحفاظ على التراث الثقافي وصيانته وتثمينه.
وذكر أن عدد المواقع العربية المدرجة على قائمة (يونسكو) "ضئيل جدا بالقياس إلى ما تزخر به الدول العربية " من إرث أثرى ومعماري "أصيل ومتنوع" مشيرا إلى أن "ربعها تقريبا مسجل على لائحة التراث الثقافي المهدد بالخطر" وهو ما يدعو إلى "بذل مزيد من الجهود لا سيما في ظل وجود أكثر من 200 ممتلك ثقافي على القائمة التوجيهية ليونسكو تنتظر إتمام ملفاتها".
وأبرز أن (ألكسو) على استعداد للتفاعل مع كل المبادرات لتقديم الدعم الفني والمساعدة التقنية لكل البرامج التي تنسجم مع توجهات المنظمة وأهدافها مشيرا إلى أن مجال تدخل (ألكسو) بات يشمل "الدعم السياسي لملفات دولنا العربية المرشحة للتسجيل لدى منظمة (يونسكو)".
يذكر أن دولة الكويت شاركت في مؤتمر (الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي) ممثلة بوفد من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب برئاسة مدير إدارة الآثار والمتاحف ومدير إدارة العلاقات الثقافية الخارجية محمد بن رضا. (النهاية)

م ر ي / م ع ع




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