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الأمين العام للأمم المتحدة: (قمة المستقبل) فرصة لإعادة بناء الثقة وتعزيز المساواة بالعالم

9/22/2023 12:38:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 22 - 9 (كونا) -- اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس (قمة المستقبل) "فرصة فريدة" للمساعدة في إعادة بناء الثقة وجعل المؤسسات والأطر متعددة الأطراف متوافقة مع عالم اليوم على أساس المساواة والتضامن.
وقال غوتيريس في كلمة ألقاها أمس الخميس خلال الاجتماع الوزاري التحضيري ل"مؤتمر القمة المعني بالمستقبل" الذي يعقد على هامش فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في (نيويورك) إن القمة تعد أيضا "وسيلة أساسية" للحد من المخاطر وخلق عالم أكثر أمنا وسلاما.
وأوضح أن القمة ستقوم على "خطتنا المشتركة" وهي تقرير أصدره الأمين العام عام 2021 ليوضح رؤيته لمستقبل التعاون الدولي "من خلال تعددية الأطراف الشاملة والمترابطة والفعالة".
ويهدف التقرير إلى تحفيز الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ال17 التي تمثل وعدا عالميا بتوفير مستقبل أكثر عدلا وإنصافا واخضرارا لجميع الناس والكوكب بحلول عام 2030.
ومن المتوقع أن تتبنى الدول خلال القمة التي ستعقد يومي ال22 وال23 من سبتمبر العام القادم ميثاقا للمستقبل يغطي خمسة مجالات وهي (التنمية المستدامة والتمويل المرتبط بها) و(السلام والأمن الدوليان) و(العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون الرقمي) و(الشباب والأجيال القادمة) و(تحويل الحوكمة العالمية).
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن "ميثاق المستقبل سيكون عقدا فيما بينكم ومع شعبكم.. إنه يمثل تعهدكم باستخدام جميع الأدوات المتاحة لكم على المستوى العالمي لحل المشكلات". (النهاية)

ع س ت / م ع ع




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