الأمين العام للأمم المتحدة: (قمة المستقبل) فرصة لإعادة بناء الثقة وتعزيز المساواة بالعالم

الأمين العام للأمم المتحدة: (قمة المستقبل) فرصة لإعادة بناء الثقة وتعزيز المساواة بالعالم
التاريخ
9/22/2023 12:38:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 22 - 9 (كونا) -- اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس (قمة المستقبل) "فرصة فريدة" للمساعدة في إعادة بناء الثقة وجعل المؤسسات والأطر متعددة الأطراف متوافقة مع عالم اليوم على أساس المساواة والتضامن.
وقال غوتيريس في كلمة ألقاها أمس الخميس خلال الاجتماع الوزاري التحضيري ل"مؤتمر القمة المعني بالمستقبل" الذي يعقد على هامش فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في (نيويورك) إن القمة تعد أيضا "وسيلة أساسية" للحد من المخاطر وخلق عالم أكثر أمنا وسلاما.
وأوضح أن القمة ستقوم على "خطتنا المشتركة" وهي تقرير أصدره الأمين العام عام 2021 ليوضح رؤيته لمستقبل التعاون الدولي "من خلال تعددية الأطراف الشاملة والمترابطة والفعالة".
ويهدف التقرير إلى تحفيز الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ال17 التي تمثل وعدا عالميا بتوفير مستقبل أكثر عدلا وإنصافا واخضرارا لجميع الناس والكوكب بحلول عام 2030.
ومن المتوقع أن تتبنى الدول خلال القمة التي ستعقد يومي ال22 وال23 من سبتمبر العام القادم ميثاقا للمستقبل يغطي خمسة مجالات وهي (التنمية المستدامة والتمويل المرتبط بها) و(السلام والأمن الدوليان) و(العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون الرقمي) و(الشباب والأجيال القادمة) و(تحويل الحوكمة العالمية).
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن "ميثاق المستقبل سيكون عقدا فيما بينكم ومع شعبكم.. إنه يمثل تعهدكم باستخدام جميع الأدوات المتاحة لكم على المستوى العالمي لحل المشكلات". (النهاية)
ع س ت / م ع ع
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