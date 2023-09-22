وزير خارجية مصر يؤكد الدور المهم لأونروا في دعم الملايين من اللاجئين الفلسطينيين

وزير خارجية مصر يؤكد الدور المهم لأونروا في دعم الملايين من اللاجئين الفلسطينيين
التاريخ
9/22/2023 12:38:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 9 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري "الدور المهم" الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في دعم الملايين من اللاجئين الفلسطينيين.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان مساء أمس الخميس إن ذلك جاء خلال مشاركة الوزير شكري في اجتماع وزاري خاص بدعم (أونروا) انعقد تحت عنوان (الوفاء بالتزامات الجمعية العامة تجاه وكالة أونروا) اثناء أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في (نيويورك).
وقال شكري إن (أونروا) "كيان يجسد الالتزام السياسي والقانوني طويل الأمد للمجتمع الدولي إزاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
وأشار إلى "الأزمة التمويلية" التي تعاني منها (أونروا) في الوقت الراهن بما لها من "عواقب وخيمة" على تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين والتي "تنذر بالفعل بتعريض مهام الوكالة لمخاطر تقليص أو تعليق بعض أنشطتها وخدماتها الأساسية ومنها التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات الحيوية.
وشدد شكري على ضرورة تضافر جهود الأطراف الدولية المانحة لتمكين (أونروا) من تنفيذ المهام الموكلة إليها والاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي حتى تمكين اللاجئين من حقهم في العودة استنادا لقرار الجمعية العامة رقم 194.
وأكد استمرار مساعي الجانب المصري وفي إطار عضوية مصر في اللجنة الاستشارية لأونروا والاتصالات رفيعة المستوى مع المانحين الدوليين إزاء توفير الدعم المالي والسياسي اللازم للحفاظ على ولاية الوكالة واستدامة أنشطتها.
وشدد شكري على التزام مصر "الثابت" تجاه الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين بما في ذلك حق العودة لحين يتم التوصل إلى سلام عادل وشامل قائم على حل الدولتين يكفل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة ومتصلة الأراضي على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. (النهاية)
ع ف ف / م ع ع
MENAFN22092023000071011013ID1107117986
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.