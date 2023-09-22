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وزير خارجية مصر يؤكد الدور المهم لأونروا في دعم الملايين من اللاجئين الفلسطينيين

9/22/2023 12:38:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 9 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري "الدور المهم" الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في دعم الملايين من اللاجئين الفلسطينيين.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان مساء أمس الخميس إن ذلك جاء خلال مشاركة الوزير شكري في اجتماع وزاري خاص بدعم (أونروا) انعقد تحت عنوان (الوفاء بالتزامات الجمعية العامة تجاه وكالة أونروا) اثناء أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في (نيويورك).
وقال شكري إن (أونروا) "كيان يجسد الالتزام السياسي والقانوني طويل الأمد للمجتمع الدولي إزاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
وأشار إلى "الأزمة التمويلية" التي تعاني منها (أونروا) في الوقت الراهن بما لها من "عواقب وخيمة" على تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين والتي "تنذر بالفعل بتعريض مهام الوكالة لمخاطر تقليص أو تعليق بعض أنشطتها وخدماتها الأساسية ومنها التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات الحيوية.
وشدد شكري على ضرورة تضافر جهود الأطراف الدولية المانحة لتمكين (أونروا) من تنفيذ المهام الموكلة إليها والاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي حتى تمكين اللاجئين من حقهم في العودة استنادا لقرار الجمعية العامة رقم 194.
وأكد استمرار مساعي الجانب المصري وفي إطار عضوية مصر في اللجنة الاستشارية لأونروا والاتصالات رفيعة المستوى مع المانحين الدوليين إزاء توفير الدعم المالي والسياسي اللازم للحفاظ على ولاية الوكالة واستدامة أنشطتها.
وشدد شكري على التزام مصر "الثابت" تجاه الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين بما في ذلك حق العودة لحين يتم التوصل إلى سلام عادل وشامل قائم على حل الدولتين يكفل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة ومتصلة الأراضي على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. (النهاية)

ع ف ف / م ع ع




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