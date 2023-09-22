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ممثل سمو أمير البلاد يغادر نيويورك بعد ترؤسه وفد الكويت في اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

9/22/2023 12:38:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 22 - 9 (كونا) -- غادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم بعد أن ترأس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان في وداع سموه لدى مغادرته سعادة نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وسعادة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي. (النهاية)

م ع ع




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