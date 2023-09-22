ممثل سمو أمير البلاد يغادر نيويورك بعد ترؤسه وفد الكويت في اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ممثل سمو أمير البلاد يغادر نيويورك بعد ترؤسه وفد الكويت في اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة
التاريخ
9/22/2023 12:38:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 22 - 9 (كونا) -- غادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم بعد أن ترأس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان في وداع سموه لدى مغادرته سعادة نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وسعادة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي. (النهاية)
م ع ع
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