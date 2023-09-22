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أجواء حارة نسبيا بمعظم المناطق اليوم وغدا وأجواء خريفية الأحد

9/22/2023 12:38:04 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 أيلول (بترا)- يطرأ اليوم الجمعة، ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبيا في معظم المناطق، بينما تكون حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في معظم المناطق، وحارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.
وتنخفض درجات الحرارة الأحد، لتعود الأجواء خريفية معتدلة في معظم المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.
كما يطرأ الاثنين، انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة في معظم المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 18 وفي مرتفعات الشراة 28 - 17، وفي مناطق البادية 39 - 22، وفي مناطق السهول 35 - 21، وفي الأغوار الشمالية 40 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 29، وفي البحر الميت 39 - 28، وفي خليج العقبة 38 - 26 درجة مئوية.
--(بترا)
م ح/م ق/أس
22/09/2023 07:03:39

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