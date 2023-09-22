فيلم الإنيميشن Elemental يحقق 486 مليون دولار عالميا

فيلم الإنيميشن Elemental يحقق 486 مليون دولار عالميا
التاريخ
9/22/2023 12:38:02 AM
(MENAFN- Youm7) حقق فيلم الرسوم المتحركة Elemental إيرادات وصلت إلى 486 مليونًا و 744 ألف دولار، منذ طرحه يوم 16 يونيو الماضى بدور العرض المختلفة حول العالم، العمل وصلت مدته إلى ساعة و49 دقيقة.
أنقسمت إيرادات فيلم الأنيمشين Elemental بين 154 مليونًا و 355 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و 332 مليونا و 388 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، العمل من إنتاج شركة ديزنى.
تم عرض فيلم الأنيميشن Elemental لأول مرة فى أبريل الماضى، وفى ختام مهرجان كان السينمائى الدولى، لاقى استقبالًا جيدًا من قبل الجماهير لأسلوبه المميز، حيث تمكن الفيلم من أن يحصد إعجاب الجمهور بالفيلم، وكانت ردود الفعل علي وسائل التواصل الاجتماعية إيجابية بشكل عام، وأوصوا بمشاهدة الفيلم.
وتدور أحداث فيلم الأنيميشن Elemental خلال 109 دقائق فقط فى إطار المغامرة والكوميديا بداخل عالم من العناصر المختلفة للحياة وهي الماء والنار والهواء والأرض والتي تحاول التعايش في مدينة عنصرية صاخبة بين سكانها، من خلال قصة شخصين مختلفين وهما "آمبر" الشابة المندفعة والعفوية (النار)، والشاب "ويد" الهادئ والمتماسك (الماء) ويكتشفون العديد من الأمور غير المتوقعة معًا، من خلال علاقتهما الغريبة، كما يكتشفان أن لديهم الكثير من القواسم المشتركة.
الفيلم من إخراج بيتر سون وتأليف بريندا شواي، ويقوم ببطولته صوتيا مامودو آثي، ليه لويس، كاثرين أوهارا، ويندي ماكليندون كوفي، جو بيرا وشيلا أومي، ومن إنتاج والت ديزني بيكشرز واستوديوهات بيكسار للرسوم المتحركة.
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