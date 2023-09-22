فيلم الإنيميشن Elemental يحقق 486 مليون دولار عالميا

أنقسمت إيرادات فيلم الأنيمشين Elemental بين 154 مليونًا و 355 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و 332 مليونا و 388 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، العمل من إنتاج شركة ديزنى.

تم عرض فيلم الأنيميشن Elemental لأول مرة فى أبريل الماضى، وفى ختام مهرجان كان السينمائى الدولى، لاقى استقبالًا جيدًا من قبل الجماهير لأسلوبه المميز، حيث تمكن الفيلم من أن يحصد إعجاب الجمهور بالفيلم، وكانت ردود الفعل علي وسائل التواصل الاجتماعية إيجابية بشكل عام، وأوصوا بمشاهدة الفيلم.

وتدور أحداث فيلم الأنيميشن Elemental خلال 109 دقائق فقط فى إطار المغامرة والكوميديا بداخل عالم من العناصر المختلفة للحياة وهي الماء والنار والهواء والأرض والتي تحاول التعايش في مدينة عنصرية صاخبة بين سكانها، من خلال قصة شخصين مختلفين وهما "آمبر" الشابة المندفعة والعفوية (النار)، والشاب "ويد" الهادئ والمتماسك (الماء) ويكتشفون العديد من الأمور غير المتوقعة معًا، من خلال علاقتهما الغريبة، كما يكتشفان أن لديهم الكثير من القواسم المشتركة.

الفيلم من إخراج بيتر سون وتأليف بريندا شواي، ويقوم ببطولته صوتيا مامودو آثي، ليه لويس، كاثرين أوهارا، ويندي ماكليندون كوفي، جو بيرا وشيلا أومي، ومن إنتاج والت ديزني بيكشرز واستوديوهات بيكسار للرسوم المتحركة.











