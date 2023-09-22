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جوليان مور 62 عاما فى أحدث ظهور بعد ترشيحها لأوسكار أحسن ممثلة مساعدة

9/22/2023 12:38:02 AM
(MENAFN- Youm7) ظهرت جوليان وهي تسير في شوارع مدينة نيويورك بعدما تم الكشف مؤخراً عن اسمها كأحد المنافسين على جوائز أحسن ممثل مساعد بجوائز الأوسكار خلال الدورة المقبلة.

جوليان مور
بدت فى قمة جمالها ولم
تتأثر ملامحها بمرور السن إذ بدت في قمة شياكتها فى سن 62 عاما.


جوليان مور

وكانت أيقونة هوليود
جوليان مور
قد ظهرت فى وقت سابق مع زوجها بارت فرووندليش وابنتهما ليف في مدينة نيويورك، وخطفت الأنظار بسبب الشبه الكبير مع والدتها


جوليان مور

وذلك بعدما خطفت جوليان مور
الأنظار بصورة كبيرة طوال الفترة الماضية بظهورها ضمن أهم الفعاليات السينمائية على مستوي العالم سواء بمهرجان فينسيا فى العام الماضى أو مهرجانات أخرى.


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