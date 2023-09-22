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فيلم The Equalizer 3 لـ دينزل واشنطن يحقق 133 مليون دولار عالميا

9/22/2023 12:38:02 AM
(MENAFN- Youm7) حقق فيلم The Equalizer 3 إيرادات وصلت إلى 133 مليونا و 32 ألف دولار منذ طرحه يوم 1 سبتمبر الجارى بدور العرض المختلفة حول العالم، العمل من إنتاج شركة Columbia Pictures.

وأنقسمت الإيرادات بين 74 مليونا و332 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و 58 مليونا و700 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

يدور فيلم The Equalizer 3 منذ أن تخلى عن حياته كقاتل حكومي، ناضل روبرت ماكول (دينزل واشنطن) من أجل التوفيق بين الأشياء المروعة التي ارتكبها في الماضي، ويجد عزاء غريبًا في خدمة العدالة نيابة عن المضطهدين، حيث يجد نفسه بشكل مفاجئ في منزله في جنوب إيطاليا، ويكتشف أن أصدقاءه الجدد تحت سيطرة زعماء الجريمة المحليينـ، وبينما تتحول الأحداث إلى أحداث مميتة، يعرف ماكول ما يجب عليه فعله، وهو أن يصبح حاميًا لأصدقائه من خلال مواجهة المافيا.

الفيلم الجديد من بطولة كل من دينزل واشنطن، داكوتا فانينج، أوجينيو ماستراندريا، ديفيد دينمان، جايا سكوديلارو، ريمو جيروني، أندريا سكاردزيو، أندريا دوديرو، دانييلي بيروني.



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