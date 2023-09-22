Lando يتحول لفيلم روائى بدلا من مسلسل بطولة دونالد جلوفر

في الأسابيع الأخيرة، تم الكشف عن أن دونالد وستيفن جلوفر سيتوليان مهام كتابة المسلسل، لكن بعد التغيير الذى حدث، سخر ستيفن من أن العمل متجهًا إلى الشاشة الكبيرة بدلاً من التليفزيون، ألا أنه لم ترد ديزنى حول إمكانية طرحه على منصتها الخاصة.





وصرح ستيفن قائلا:" الفكرة الآن هي أنهم قرروا تقديم الشخصية فى فيلم بدلا من مسلسل، وبالتالى يتم الحصول على جميع المعلومات في مدةأقل عن الشخصية، وهذا ما لا يرضينى"، ومن بعد تصريحاته أكدت شركة Lucasfilm أن Lando سيكون فيلمًا روائيًا طويلًا.

تحدث دونالد جلوفر عن العودة إلى الشخصية في مقابلة أجريت معه في وقت سابق من هذا العام، وصرح قائلا:" Lando هو ساحر مختلف،

من النوع المنشق عن العادات، الذي لا أعتقد أن هناك الكثير منه بعد الآن، أحب أن ألعب Lando مرة أخرى، ويجب أن تكون الطريقة الصحيحة للقيام بذلك، في العامين الماضيين، أدى فيروس كورونا إلى جعل الناس يستمتعون بالوقت حقًا، ويدرك الناس أن وقتهم ثمين، أنت فقط تحصل على الكثير، أنا لست مهتمًا بفعل أي شيء سيكون مضيعة لوقتي أو مجرد راتب، أفضل قضاء الوقت مع الأشخاص الذين أستمتع بهم، ويجب أن يكون هذا هو الشيء الصحيح، وأعتقد أنه يمكن أن يكون كذلك، لاندو هو بالتأكيد شخص أحب قضاء الوقت معه".



