ذكرى وفاة الفنان يوسف عيد.. قدم أفلاما مع كبار النجوم

إفيهات كثيرة وأدوار عديدة تمكن يوسف عيد بأدائه البسيط أن يجذب الجمهور إليها، منها: "أضربك فين مفيش فى وشك مكان"، من فيلم "جعلتنى مجرماً"، و"زكريا الدرديرى مدرس رياضيات وفرنساوى لغاية ما يجيبوا مدرس فرنساوى" من فيلم "الناظر"، وغيرها، كما ظهر حبه للفن جاليا إذ لو يهتم بحجم الدور كما اهتم بكيفية تأثيره وكيف ينجذب الجمهور إليه، لذلك عشقه جمهور الفن وأحبوا ظهوره على الشاشة.





عمل يوسف عيد مع الكثير من نجوم الصف الأول بداية من فؤاد المهندس وفريد شوقى، وأحمد زكى وعادل إمام ومحمد صبحي وصلاح السعدني ومحمود عبد العزيز، وصولًا لجيل الشباب أحمد حلمي ومحمد هنيدي ومحمد سعد، وتامر حسني وكريم عبد العزيز، وكان التمثيل مصدر رزقه الوحيد، حتى رحل عن عالمنا فى 22 سبتمبر 2014 فى منزله عن عمر يناهز 66 إثر أزمة قلبية.