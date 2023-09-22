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ذكرى وفاة الفنان يوسف عيد.. قدم أفلاما مع كبار النجوم

9/22/2023 12:38:02 AM
(MENAFN- Youm7) تحل اليوم الجمعة ذكرى وفاة واحدا من أشهر ممثلي الكوميديا في السينما المصرية، الذي على الرغم من قلة عدد المشاهد التي يقدمها في العمل ولكنه استطاع بخفة دمه أن يثبت وجوده، وتصبح مشاهده من العلامات البارزة في الأعمال التي يشارك بها، إنه الفنان الراحل يوسف عيد الذي رحل عن عالمنا يوم 22 سبتمبرعام 2014 إثر أزمة قلبية مفاجئة .

إفيهات كثيرة وأدوار عديدة تمكن يوسف عيد بأدائه البسيط أن يجذب الجمهور إليها، منها: "أضربك فين مفيش فى وشك مكان"، من فيلم "جعلتنى مجرماً"، و"زكريا الدرديرى مدرس رياضيات وفرنساوى لغاية ما يجيبوا مدرس فرنساوى" من فيلم "الناظر"، وغيرها، كما ظهر حبه للفن جاليا إذ لو يهتم بحجم الدور كما اهتم بكيفية تأثيره وكيف ينجذب الجمهور إليه، لذلك عشقه جمهور الفن وأحبوا ظهوره على الشاشة.


يوسف عيد


عمل يوسف عيد مع الكثير من نجوم الصف الأول بداية من فؤاد المهندس وفريد شوقى، وأحمد زكى وعادل إمام ومحمد صبحي وصلاح السعدني ومحمود عبد العزيز، وصولًا لجيل الشباب أحمد حلمي ومحمد هنيدي ومحمد سعد، وتامر حسني وكريم عبد العزيز، وكان التمثيل مصدر رزقه الوحيد، حتى رحل عن عالمنا فى 22 سبتمبر 2014 فى منزله عن عمر يناهز 66 إثر أزمة قلبية.


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