أعمال درامية أبطالها سفاحين وقتلة وشخصيات توكسيك..أبرزهم مسلسل ريا وسكينة

قام الفنان خالد الصاوي بدور سفاح مهووس بقتل النساء وذلك في فيلم أحمد نوتردام ، وكان الفيلم بطولة الفنان رامز جلال والفنانة غادة عادل، والفنان بيومي فؤاد، فالسفاح الذي قام بدوره الصاوي كان يقتل النساء وذلك على طريقة أحدب نوتردام، بطل الرواية الفرنسية الشهيرة، وذلك نتيجة لكره للسيدات والتي جعلته يتخلص منهن على طريقة السفاح الفرنسي الذى ورد فى الرواية الشهيرة.





قام الفنان محمود عبد المغني بدور الطبيب الشرعي في فيلم رد فعل، حيث قام بدور طارق، الذي تربي على كره أصدقاء والده بعد وفاته، فهذا ما جعله يخطط طوال عمره في كيفية قتلهم جميعهم دون أن يمسك عليه أحد دليل واضح، وهذا ما جعله قاتلا محترفا، وكان هذا السفاح يقوم بقتل ضحاياه عن طريق الذبح، وشاركه في بطول الفيلم الفنان عمرو يوسف والفنانة حورية فرغلي.





قامت الفنانة الكبيرة عبلة كامل بدور ريا في مسلسل "ريا وسكينة" سفاحي النساء في الإسكندرية، وهو مسلسل واقعي، مبنى على أحداث حقيقية، وعلى الرغم من أنهن الاثنين مشتركان في الجريمة مع أزواجهن ، إلا أن دور سكينة هو الإيقاع بالضحية، و"ريا "هي من تشارك بالقتل مع أعوانها، أو الشاهدة بالكامل على عملية القتل كما ظهرت خلال أحداث المسلسل، وشاركتها في البطولة الفنانة سمية الخشاب، ورياض الخولي والنجم الراحل سامي العدل.





قام الفنان حسين زايد بدور ميمي سفاح النساء الذي ذاع صيته رغم من أنه لم يعرف أحد شخصيته، وهذا ما جعل سوسن التي تقوم بدورها الفنانة شويكار، بإقناع خطيبها الفنان فؤاد المهندس، أن يقوم بدور السفاح ليذاع صيته ويجنى الكثير من المال، حتى قام السفاح الحقيقي بخطف سوسن، ليكتشفان أنه يقوم بقتل النساء لأنه فقد أمه وهو صغير، وأن الشيء الوحيد الذي يهديء أعصابه هو الدمية، مع ترديد أغنية ماما زمانها جاية .



