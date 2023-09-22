أعمال درامية أبطالها سفاحين وقتلة وشخصيات توكسيك..أبرزهم مسلسل ريا وسكينة

أعمال درامية أبطالها سفاحين وقتلة وشخصيات توكسيك..أبرزهم مسلسل ريا وسكينة
التاريخ
9/22/2023 12:37:59 AM
(MENAFN- Youm7) يوجد العديد من السفاحين حول العالم، منهم قاتلي الأطفال والنساء الذين يلقى القبض عليهم ويعاقبون بأشد العقوبات، ولكن سفاحي الدراما سواء في السينما أو التليفزيون على الرغم من أنهم يحاولون تقليد الواقع إلا أنهم لهم نظرات مختلفة، وطريقة مميزة لعرض شخصية "السفاح"، فهناك من تبنى قصته على المرض النفسي وهناك من بني على شخصية وردت في إحدى الروايات وقد تكون خيالية أو مستوحاة من شخصية حقيقية، سواء كانت بطريقة درامية أو كوميدية، ونستعرض فى هذا التقرير أبرز السفاحين الذين ظهروا في السينما أو الدراما التليفزيونية وبعضها مرتبط بذكريات طفولتنا. خالد الصاوي فيلم "أحمد نوتردام"
قام الفنان خالد الصاوي بدور سفاح مهووس بقتل النساء وذلك في فيلم أحمد نوتردام ، وكان الفيلم بطولة الفنان رامز جلال والفنانة غادة عادل، والفنان بيومي فؤاد، فالسفاح الذي قام بدوره الصاوي كان يقتل النساء وذلك على طريقة أحدب نوتردام، بطل الرواية الفرنسية الشهيرة، وذلك نتيجة لكره للسيدات والتي جعلته يتخلص منهن على طريقة السفاح الفرنسي الذى ورد فى الرواية الشهيرة.
خالد الصاوي
محمود عبد المغني فيلم "رد فعل"
قام الفنان محمود عبد المغني بدور الطبيب الشرعي في فيلم رد فعل، حيث قام بدور طارق، الذي تربي على كره أصدقاء والده بعد وفاته، فهذا ما جعله يخطط طوال عمره في كيفية قتلهم جميعهم دون أن يمسك عليه أحد دليل واضح، وهذا ما جعله قاتلا محترفا، وكان هذا السفاح يقوم بقتل ضحاياه عن طريق الذبح، وشاركه في بطول الفيلم الفنان عمرو يوسف والفنانة حورية فرغلي.
محمود عبد المغني
عبلة كامل فى مسلسل "ريا وسكينة"
قامت الفنانة الكبيرة عبلة كامل بدور ريا في مسلسل "ريا وسكينة" سفاحي النساء في الإسكندرية، وهو مسلسل واقعي، مبنى على أحداث حقيقية، وعلى الرغم من أنهن الاثنين مشتركان في الجريمة مع أزواجهن ، إلا أن دور سكينة هو الإيقاع بالضحية، و"ريا "هي من تشارك بالقتل مع أعوانها، أو الشاهدة بالكامل على عملية القتل كما ظهرت خلال أحداث المسلسل، وشاركتها في البطولة الفنانة سمية الخشاب، ورياض الخولي والنجم الراحل سامي العدل.
عبلة كامل
حسين زايد فيلم "سفاح النساء"
قام الفنان حسين زايد بدور ميمي سفاح النساء الذي ذاع صيته رغم من أنه لم يعرف أحد شخصيته، وهذا ما جعل سوسن التي تقوم بدورها الفنانة شويكار، بإقناع خطيبها الفنان فؤاد المهندس، أن يقوم بدور السفاح ليذاع صيته ويجنى الكثير من المال، حتى قام السفاح الحقيقي بخطف سوسن، ليكتشفان أنه يقوم بقتل النساء لأنه فقد أمه وهو صغير، وأن الشيء الوحيد الذي يهديء أعصابه هو الدمية، مع ترديد أغنية ماما زمانها جاية .
سفاح النساء
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