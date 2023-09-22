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أعمال درامية أبطالها سفاحين وقتلة وشخصيات توكسيك..أبرزهم مسلسل ريا وسكينة

9/22/2023 12:37:59 AM
(MENAFN- Youm7) يوجد العديد من السفاحين حول العالم، منهم قاتلي الأطفال والنساء الذين يلقى القبض عليهم ويعاقبون بأشد العقوبات، ولكن سفاحي الدراما سواء في السينما أو التليفزيون على الرغم من أنهم يحاولون تقليد الواقع إلا أنهم لهم نظرات مختلفة، وطريقة مميزة لعرض شخصية "السفاح"، فهناك من تبنى قصته على المرض النفسي وهناك من بني على شخصية وردت في إحدى الروايات وقد تكون خيالية أو مستوحاة من شخصية حقيقية، سواء كانت بطريقة درامية أو كوميدية، ونستعرض فى هذا التقرير أبرز السفاحين الذين ظهروا في السينما أو الدراما التليفزيونية وبعضها مرتبط بذكريات طفولتنا.

خالد الصاوي فيلم "أحمد نوتردام"

قام الفنان خالد الصاوي بدور سفاح مهووس بقتل النساء وذلك في فيلم أحمد نوتردام ، وكان الفيلم بطولة الفنان رامز جلال والفنانة غادة عادل، والفنان بيومي فؤاد، فالسفاح الذي قام بدوره الصاوي كان يقتل النساء وذلك على طريقة أحدب نوتردام، بطل الرواية الفرنسية الشهيرة، وذلك نتيجة لكره للسيدات والتي جعلته يتخلص منهن على طريقة السفاح الفرنسي الذى ورد فى الرواية الشهيرة.


خالد الصاوي


محمود عبد المغني فيلم "رد فعل"

قام الفنان محمود عبد المغني بدور الطبيب الشرعي في فيلم رد فعل، حيث قام بدور طارق، الذي تربي على كره أصدقاء والده بعد وفاته، فهذا ما جعله يخطط طوال عمره في كيفية قتلهم جميعهم دون أن يمسك عليه أحد دليل واضح، وهذا ما جعله قاتلا محترفا، وكان هذا السفاح يقوم بقتل ضحاياه عن طريق الذبح، وشاركه في بطول الفيلم الفنان عمرو يوسف والفنانة حورية فرغلي.


محمود عبد المغني


عبلة كامل فى مسلسل "ريا وسكينة"

قامت الفنانة الكبيرة عبلة كامل بدور ريا في مسلسل "ريا وسكينة" سفاحي النساء في الإسكندرية، وهو مسلسل واقعي، مبنى على أحداث حقيقية، وعلى الرغم من أنهن الاثنين مشتركان في الجريمة مع أزواجهن ، إلا أن دور سكينة هو الإيقاع بالضحية، و"ريا "هي من تشارك بالقتل مع أعوانها، أو الشاهدة بالكامل على عملية القتل كما ظهرت خلال أحداث المسلسل، وشاركتها في البطولة الفنانة سمية الخشاب، ورياض الخولي والنجم الراحل سامي العدل.


عبلة كامل


حسين زايد فيلم "سفاح النساء"

قام الفنان حسين زايد بدور ميمي سفاح النساء الذي ذاع صيته رغم من أنه لم يعرف أحد شخصيته، وهذا ما جعل سوسن التي تقوم بدورها الفنانة شويكار، بإقناع خطيبها الفنان فؤاد المهندس، أن يقوم بدور السفاح ليذاع صيته ويجنى الكثير من المال، حتى قام السفاح الحقيقي بخطف سوسن، ليكتشفان أنه يقوم بقتل النساء لأنه فقد أمه وهو صغير، وأن الشيء الوحيد الذي يهديء أعصابه هو الدمية، مع ترديد أغنية ماما زمانها جاية .


سفاح النساء



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