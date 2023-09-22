حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 22 سبتمبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى





تتسم شخصية مولود

برج الثور

بالعديد من الصفات الإيجابية، فهو من الشخصيات العميلة العاشقة لعملها، ويمتلك القدرة على سرعة إنهاء المهام المطلوبة منه، وعاشق للقراءة، ويتميز بالذكاء.

يعرف برج الثور بصفات أخرى، فهو شخصية تميل إلى الهدوء، ويجيد التعامل مع من حوله ويتمتع بالصبر الطويل الذى يساعده على تحمل الصعاب التى يواجهها فى حياته.



ومن مشاهير برج الثور الفنانة فيفى عبده، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

تطويرك الدائم فى عملك خلال الفترة الأخيرة يساعدك على جمع النقود، لذا استعد وابتعد عن الدخول فى أى تفاصيل أخرى ترهق تفكيرك وتحيل بينك وبين تحقيقك لأهدافك.

رتب أمورك وابتعد عن الدخول فى تفاصيل تجاربك العاطفية الماضية، حتى تستطيع أن تعيش حياتك مع الشريك الحالى، وتبادل معه الهدايا والكلمات الطيبة خلال الفترات المقبلة.

حاول أن تمارس التمارين الرياضية خلال الفترة الحالية، ولا تستسلم للكسل والخمول طوال الوقت، حتى تشعر بالنشاط والحيوية وتصبح مقبلا على الحياة أكثر من أى وقت مضى.

يمكن أن يكون هناك رحلة ترفيهية تجمع بينك وبين شريك حياتك فى الفترات المقبلة، فحاول أن تستغل هذه الفرصة لتحسين علاقتك به وتنسى الماضى.









يمتاز مولود برج الحمل بالعديد من المميزات، فهو شخص قيادى ناجح بعمله وعاشق للرياضة، وقادر على ممارسة الجرى والتمارين الرياضية المختلفة، لذلك يتمتع بجسم رشيق مميز.

يتسم مولود برج الحمل بصفات أخرى، فهو شخصية محبة للحيوانات الأليفة، ويجيد التعامل مع الآخرين، ولبق ومجتهد ويجيد السعى، ومتعدد المهارات.

ومن مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

الفترة الحالية فى عملك قد تمثل لك حالة من القلق والتوتر، فحاول أن تكون أكثر هدوءا ولا تنشغل بما يتسبب فى توقف عملك حتى تنجح وتتقدم للأمام.

شريك حياتك عاشق لتواجدك فحاول أن تتمسك به وألا تبتعد عنه، وتجنب إثارة الخلافات والمشاكل معه طوال الوقت حتى تحافظ على صحة العلاقة.

تناول الأطعمة المفيدة وابتعد عن تناول الوجبات الغذائية السريعة التى تتسبب لك فى زيادة الوزن مع مرور الوقت، ما يصيبك بالسمنة خلال الفترة المقبلة.

لا تحاول أن تستغل نفوذك فى الفترة الحالية وتجنب الدخول فى أى نزاعات، وجدد علاقتك بمن حولك فى المؤسسة التى تعمل بها لتحصل على منصب جديد فى عملك.









يمتاز مولود برج الميزان بالعديد من المميزات الإيجابية، فهو شخص محبوب ومقرب من قلوب المحيطين به، وأيضًا يتسم بالأناقة واللباقة فى التعامل والذكاء الذى يساعده على إيجاد حلول مختلفة لمشاكله.

يمتاز مولود برج الميزان بالمرح والقدرة على تكوين الصداقات والعلاقات الاجتماعية، وأيضًا يعرف بإقباله على الحياة وعشقه الدائم للسفر وحرصه على تحقيق العدل فى كل شىء.

ومن مشاهير برج الميزان الفنانة شيرين عبد الوهاب، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

بالرغم من أن مولود برج الميزان من الشخصيات الرافضة للروتين بشكل دائم، لكنه بحاجة إلى الاستقرار الوظيفى فى الفترة الحالية والحد من التنقلات فى العمل.

يمكن أن تستغل الفترة الحالية للتصالح مع شريك حياتك مع مراعاة الحد من الدخول فى أى تفاصيل وقعت فى الماضى بينك وبينه حتى لا تفسد صفو حياتكما أكثر.



يعرف مولود الميزان بحبه القوى للحلوى والسكريات والوجبات السريعة، لذا فأنت بحاجة للحد من تناولها خلال الفترة الحالية حتى تحافظ على رشاقتك.

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يحدث فى حياته بعض التغيرات الإيجابية الخاصة بعائلته، فكن مستعدا خلال الفترات المقبلة وتأقلم.









يعتبر مولود برج الجدى من الشخصيات التى تمتلك عددا كبيرا من الصفات، فهو

عاقل وهادئ وجاد فى عمله، لكنه عصبى بعض الأحيان وكثير الكلام ويميل إلى العزلة.

يتسم مولود

برج الجدى

بأنه شخص طموح وقادر على تحقيق أهدافه، وأيضًا يستطيع إنجاز العديد من المهام المختلفة فى وقت قصير ويمتلك عقلية تجارية مميزة.



ومن مشاهير برج الجدى الفنان الراحل سمير غانم، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

خذ نفسا عميقا قبل التحدث مع مديرك وحاول أن تقدم حلولا مناسبة تساعد على تحقيق المزيد من النجاحات فى الفترة الحالية وتوقف عن التدخل فى نزاعات وتفاصيل غير مجدية.

يشعر مولود برج الجدى خلال الفترة الحالية بحالة من القلق تجاه شريك حياته، لذا عليه التحلى بالهدوء عند مناقشته فى أى موضوع حتى لا يتطور نقاشهم لجدال لا ينتهى.

للتخلص من الدهون عليك بمتابعة نظام غذائى صحى جيد مع استشارى متخصص فى التغذية، وابتعد عن السهر لساعات طويلة حتى تحافظ على صحتك.

يجب على مولود برج الجدى أن يعمل على تجديد علاقاته ببعض الشخصيات المحيطة به فى العمل، أيضًا من المتوقع أن يحصل على تغيرات إيجابية بعمله فلابد أن يكون أكثر جدية.





برج السرطان من الأبراج المائية الحالمة، والتى تمتاز بالعقلانية والعاطفية الشديدة، فهو برج حساس وعاطفى ومتهور لكنه شجاع، واجتماعى ويثق فى الآخرين بسهولة.

برج السرطان من الأبراج التى تتميز برقة القلب والحسم فى بعض الأحيان، وعملى ويسعى لتحقيق أحلامه وواقعى وعنيد وعصبى ويتميز بطيبة القلب وحرصه على حماية أفراد عائلته.

ومن مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع"

توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

الأزمات الحالية تخلق منك شخصا ذى خبرة، فلا تتعجل الأمور وفكر بتأنٍ، فأى نجاح كبير يسبقه بعض الصعوبات، وهى ما تشكل شخصية مواليد برج السرطان، بل وتساعد على نجاحه.

الضغط العصبى، الذى تتعرض له فى الآونة الأخيرة من الممكن تلافيه بقدر جيد من العقل والحكمة، وليس العاطفة وترك الأمور تسير كما هو مخطط لها، فمن الأفضل وضع الخطط بنفسك، وخصوصاً فى علاقاتك الشخصية العاطفية والاجتماعية.

تحتاج فى تلك الفترة إلى المزيد من الحركة والنشاط، للتفكير بعقلانية، لذلك عليك بممارسة الرياضة البدنية فى تلك المرحلة، بشكل شبه يومى.

على الرغم من مدى صعوبة تلك الفترة إلا أنها بمثابة الاختبار الحقيقى لك، ولقدرتك على الاستمرار والتطور والنمو بشكل يتلائم مع الواقع الجديد، ينتظرك مستقبل أفضل بمراحل عما ذى قبل، فقط لا تستسلم واستمر فى السعى.





برج العقرب برج مائى نقى بارع ويتقدم سريعاً على كل المستويات فى حياته، وقادر على التكييف والتأقلم مع مستجدات الحياة، وذكى وعقلانى ومنطقى لأبعد الحدود، ويهتم بالجانب العملى ويسعى لتحقيق ذاته والنجاح هو مسعاه دوماً.

شخصية برج العقرب مميزة وفريدة للغاية، فهو يستطيع التكيف مع الأوضاع بشكل كبير، ومرن وقادر على ابتكار حلول مختلفة خارج الصندوق، كما يتمتع بشخصية قيادية مميزة.

ومن مشاهير برج العقرب الفنانة معالى زايد، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

نجاحات عديدة على كل الأصعدة، وذلك لتمتعك بذكاء قوى لهذا يتعلم منك من حولك من زملائك، كما تتميز بتفكير يختلف عن الآخرين ما يؤهلك لتولى المناصب المختلفة.



استقرار الوضع العاطفى الحالى وقضاء مزيد من الوقت مع عائلتك، يؤثر بشكل إيجابى على نفسية أطفالك ويشعر بالسعادة والدفء طوال الوقت.

الفترة الحالية ممتازة، حيث تشعر بالنشاط والحيوية نتيجة ممارستك الدائمة للتمارين الرياضية، وتناولك طعام صحى غنى بالعناصر الغذائية المهمة.

مرحلة مهمة فى حياة العقرب، فهى مرحلة تتسم بالنجاح الساحق، فحاول الاستفادة من أى طريق تسلكه، ففى الحقيقة أن ما تبغاه يبغاك أيضاً.





برج الأسد قوى ومثابر، كما أنه برج نارى، يتمتع بشخصية قيادية ومرنة، ومزاجى فى أغلب الأحيان، ومستقل وصاحب رؤية، ومحبوب وعاطفى ويضع الأسرة ضمن أهم أولوياته، وأهل للثقة وأمين وواضح للغاية، وقادر على تخطى المشاكل.

برج الأسد من الشخصيات الاجتماعية العملية، ويبحث دائماً عن الأمان فى علاقاته الشخصية والأسرية، ومادى أحياناً، ويحب أن يرى نتائج مادية لإنجازاته، وفخور ومعتد بذاته لأبعد الحدود، ولا يتقبل النقد.

ومن مشاهير برج الأسد الفنان فتحى عبد الوهاب، وفى إطار هذا السياق يقدم

"اليوم السابع"

توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

بعض التحديات التى يمر بها الأسد حالياً نتيجة لعدم مواكبته المستجدات التى سبقه بها البعض، جعلته يظهر بشكل أقل احترافية فى عمله، لذلك يحتاج لتطوير ذاته بشكل يتناسب مع الأوضاع الحالية، وعدم الانسياق وراء عاطفته فى اتخاذ قراراته.

مزاج الأسد المتقلب فى تلك الفترة نتيجة للضغوط التى يتعرض لها، ومع ذلك يمكنه تخط ذلكى والحصول على الراحة والأمان الذى يسعى إليه منذ فترة، فقط يحتاج لوقفة مع نفسه ليفكر بشكل جيد.

تحتاج لممارسة الرياضة بشكل مستمر، فإهمالك لصحتك سيؤثر عليك مستقبلاً، أما الجانب النفسى فحالتك المزاجية فى تقلب دائماً، فحاول التحكم فى حالتك النفسية.

مرحلة جيدة على الصعيد العام، فيها تغيرات عدة تحتاج للنظر، لذا استمتع واسترح وحاول التفكير فيما سبق واستفد من خبراتك الماضية لوضع خطوات للمستقبل.





برج الجوزاء برج عقلانى واقعى للغاية بالرغم من أنه هوائى، يفكر بالماديات بشكل مفرط أحياناً، وعاطفى نسبياً، وذكى على الصعيد الاجتماعى وحاد الملاحظة، وصاحب حضور، ومزاجى نسبياً، لا يمكن توقع ردود أفعاله بنسبه كبيرة.

يتمتع

برج الجوزاء

بشخصية صريحة للغاية، تدرك ما تريده فى المستقبل ويحاول التكيف مع الأوضاع المحيطة، حتى وإن كان على حساب نفسه.

ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، وفى إطار هذا السياق يقدم

"اليوم السابع"

توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

استمرار الأوضاع مع بعض الأزمات البسيطة التى لا تعكر صفو إنجازات الجوزاء بشكل كبير، لكنها مع ذلك تعيد بعض الذكريات القديمة على السطح مرة أخرى، بعض التنازلات لا يمكن تخطيها بسهولة، بل تستمر طوال العمر.

الروتين الحياتى يثبط من قدرة الجوزاء على الاستمرار بذلك الوضع، لكن الخوف من اتخاذ قرار مصيرى والتفكير به بشكل عقلانى يلغى الجانب العاطفى لديك تماماً، لذلك على الجوزاء إصلاح اخطاء الماضي قبل التفكير فى أى أمر مستقبلى.

قد تكون هناك مشكلات صحية بسيطة تمر بها حالياً بسبب التفكير الزائد، ولكن مع ذلك ستتخطاها في القريب العاجل، حاول الترويح عن نفسك بأي شكل من الأشكال مما يساعد فى تحسين حالتك النفسية.

استقرار الفترة الحالية وما سبقها ليس بالإنجاز بمعناه الحقيقي، فالسعي للتغيير للأفضل على كل الأصعدة هو الهدف الوحيد فى الحياة، لذلك اعمل على تغيير نفسك.





مولود

برج القوس

دائمًا متفائل وصاحب أحلام كبيرة، يسعى لتحقيقها طوال الوقت، كما يعمل على تحسين ذاته وتطوير نفسه طوال حياته، كما أنه قادر على تحمل المسئولية طوال الوقت.

يتمتع مولود برج القوس بصفات أخرى منها العصبية التى تدفعه لاتخاذ قرارات خاطئة والروح الحرة، كما يعشق خوض المغامرات، ويبحث دائمًا عن التجديد والتغيير فى حياته.

من مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

ضع خطة جديدة فى عملك حتى تنجح وتحقق ما تحلم به فى حياتك المهنية، وإياك والاستسلام للكسل والخمول طوال الوقت حتى تستطيع منافسة من حولك من زملائك.

انقذ حياتك الأسرية من الملل والتوتر الدائم، وافتح صفحة جديدة مع شريك حياتك حتى تشعر بالسعادة التى تحلم بها طوال الوقت، كما عليك باقتراح عليه السفر لأى مكان جديد لتكونون مع بعض أجمل الذكريات.

يجب أن تتبع نظاما غذائيا صارما، بالإضافة إلى ضرورة شرب الماء والعصائر الطازجة الخالية من السكر لتحافظ على رشاقتك طوال الوقت.

يجب على مولود برج القوس خلال الفترة المقبلة، أن يستمر فى دعم من حوله ويقبل على الحياة أكثر من أى وقت مضى حتى يحقق المزيد من الإنجازات.





يتميز مولود

برج العذراء

بحرصه على ترتيب وتنظيم كل شىء، كما يمتلك عقلا تحليليا ويفكر بطريقة منطقية، ويتسم أيضاً بالأناقة والرقى لذلك فهو مميز طوال الوقت.

لا يستطيع مولود برج العذراء التعبير كثيرًا عن مشاعره، كما يتسم بالذكاء الذى يساعده على ابتكار أفكار جديدة ومميزة، كما يحرص على مساعدة من يحتاج إليه طوال الوقت.

ومن مشاهير برج العذراء النجمة صوفيا لورين، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

تشهد الفترة المقبلة بداية جديدة فى مجال العمل وهى فرصة كبيرة لتضع حدودا واضحة فى عملك الجديد وتعرف

حقوقك وواجباتك وكذلك واجبات الآخرين تجاهك وتجاه العمل.

البداية الجديدة فى العمل توفر لك فرصة لبداية عاطفية جديدة، خاصة حين تغير مكان تواجدك وإقامتك فاغتنم الفرصة واحرص على ألا تكرر أخطاءك السابقة هذه المرة.

ممارسة بعض التمارين الرياضية هو كل ما تحتاج إليه لتستعيد لياقتك البدنية حتى تكون فى صحة جيدة وتشعر بالنشاط والحيوية طوال الوقت.

كل يوم جديد هو فرصة جديدة لتعيد النظر فى طريقة إدارتك لعملك وحياتك الشخصية والموازنة بين الاثنين لتحقق نجاح كبير على الصعيدين.





يحاول مولود

برج الدلو

باستمرار إحداث التغيير فى حياته، فهو متمرد بالفطرة، كما يتميز بأنه سابق عصره ويلهم الآخرين بنهج وطرق حياتية غير التقليدية.

يتسم مولود برج الدلو أيضاً ببعض الصفات، حيث إنه يسعى جاهدًا لتحقيق الصالح العام، كما يمتلك عقلية تجارية مميزة تؤهله ليكون من أفضل رجال الأعمال فى مجاله المهنى.

ومن مشاهير برج الدلو الفنانة سعاد حسنى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

تحتاج للتحفيز فى عملك حتى تتطور وتحسن من أدائك المهنى، لكنك تستطيع مع الوقت الحصول على العوامل التى تساعدك على ذلك لرغبتك الشديدة فى تحقيق النجاح.

سوف تكون خالى الذهن وتبحث عن الحب والحنان دون رؤية وردية، فلا تدع التجارب المريرة الماضية تؤثر عليك، لكن إذا كنت خائفا تخطى الأمر بهدوء.

الأيام الماضية أعطيت لصحة المقربين منك أولوية على صحتك، أما اليوم فتعزز من مستوى صحتك ولياقتك البدنية كما لديك فرصة لتدريب الكثير من الناس.

عليك أن تدرك أهمية أن تكون قادرًا على فتح قلبك وعقلك من أجل التعامل بنجاح مع الصعوبات الحالية حتى تستطيع تخطى هذه المرحلة وتحقق النجاح الذى تحلم به.





مواليد برج الحوت مبدعون جدا، يفضلون النظر إلى المشكلات من وجهة نظرهم الخاصة، والتى قد تكون معزولة قليلاً عن الواقع، ومولود هذا البرج بديهى وذكى للغاية، كما أنه يريد السباحة بعيدًا عن مواجهة المشكلة التى تؤرق حياته.

يقال أيضًا إن مواليد الحوت قابلون للتغيير بدرجة كبيرة أو قابلون للتكيف مع المواقف المختلفة،

كما أنهم يصنعون أصدقاء رائعين بسبب تعاطفهم وطاقتهم العميقة.

ومن مشاهيره الفنانة سيرين عبد النور، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج الحوت توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

الاندماج مع الزملاء الجدد مؤشر جيد على إقبالك على العمل الجديد بشكل إيجابى، خاصة أنك من الشخصيات التى تجيد التأقلم مع الأماكن الجديدة سريعاً.

ظنونك دائماً تخدعك فى الآخرين لأنك تفكر فى الأمور من وجهة نظرك فقط،، فحاول أن تلتمس الأعذار وتضع نفسك

مكان الآخرين حتى تكون وجهة نظر صحيحة.

السمنة المفرطة أهم ما يزعجك هذه الفترة، فلا تحزن وتجعلها مشكلة تؤثر على حالتك النفسية، فالأمور ستعود كما كانت فى السابق، لكن عليك باتباع حمية غذائية تحت إشراف الطبيب الخاص بك.

قد تقضى فترة مليئة بالتفاؤل بعد أن أثبت لنفسك أنك قادر على التعامل مع عدد كبير ومختلف من الأشخاص، ومشاكلك مع الأصدقاء ستحل سريعًا عندما تتخلص من أفكارك السلبية وظنونك السيئة التى تسيطر عليك طوال الوقت.