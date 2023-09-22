حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 22 سبتمبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

(MENAFN- Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج، ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالى..
برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر: رحلة ترفيهية
تتسم شخصية مولود برج الثور فى حظك اليوم 22 سبتمبر
برج الثور
بالعديد من الصفات الإيجابية، فهو من الشخصيات العميلة العاشقة لعملها، ويمتلك القدرة على سرعة إنهاء المهام المطلوبة منه، وعاشق للقراءة، ويتميز بالذكاء.
يعرف برج الثور بصفات أخرى، فهو شخصية تميل إلى الهدوء، ويجيد التعامل مع من حوله ويتمتع بالصبر الطويل الذى يساعده على تحمل الصعاب التى يواجهها فى حياته. مشاهير برج الثور
ومن مشاهير برج الثور الفنانة فيفى عبده، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى
تطويرك الدائم فى عملك خلال الفترة الأخيرة يساعدك على جمع النقود، لذا استعد وابتعد عن الدخول فى أى تفاصيل أخرى ترهق تفكيرك وتحيل بينك وبين تحقيقك لأهدافك. برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى
رتب أمورك وابتعد عن الدخول فى تفاصيل تجاربك العاطفية الماضية، حتى تستطيع أن تعيش حياتك مع الشريك الحالى، وتبادل معه الهدايا والكلمات الطيبة خلال الفترات المقبلة. برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى
حاول أن تمارس التمارين الرياضية خلال الفترة الحالية، ولا تستسلم للكسل والخمول طوال الوقت، حتى تشعر بالنشاط والحيوية وتصبح مقبلا على الحياة أكثر من أى وقت مضى. برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يمكن أن يكون هناك رحلة ترفيهية تجمع بينك وبين شريك حياتك فى الفترات المقبلة، فحاول أن تستغل هذه الفرصة لتحسين علاقتك به وتنسى الماضى.
برج الحمل.. حظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر: منصب جديد
يمتاز مولود برج الحمل بالعديد من المميزات، فهو شخص قيادى ناجح بعمله وعاشق للرياضة، وقادر على ممارسة الجرى والتمارين الرياضية المختلفة، لذلك يتمتع بجسم رشيق مميز. برج الحمل فى حظك اليوم 22 سبتمبر
يتسم مولود برج الحمل بصفات أخرى، فهو شخصية محبة للحيوانات الأليفة، ويجيد التعامل مع الآخرين، ولبق ومجتهد ويجيد السعى، ومتعدد المهارات. مشاهير برج الحمل
ومن مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى
الفترة الحالية فى عملك قد تمثل لك حالة من القلق والتوتر، فحاول أن تكون أكثر هدوءا ولا تنشغل بما يتسبب فى توقف عملك حتى تنجح وتتقدم للأمام. برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفى
شريك حياتك عاشق لتواجدك فحاول أن تتمسك به وألا تبتعد عنه، وتجنب إثارة الخلافات والمشاكل معه طوال الوقت حتى تحافظ على صحة العلاقة. برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحى
تناول الأطعمة المفيدة وابتعد عن تناول الوجبات الغذائية السريعة التى تتسبب لك فى زيادة الوزن مع مرور الوقت، ما يصيبك بالسمنة خلال الفترة المقبلة. برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
لا تحاول أن تستغل نفوذك فى الفترة الحالية وتجنب الدخول فى أى نزاعات، وجدد علاقتك بمن حولك فى المؤسسة التى تعمل بها لتحصل على منصب جديد فى عملك.
برج الميزان.. حظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر: تأقلم
يمتاز مولود برج الميزان بالعديد من المميزات الإيجابية، فهو شخص محبوب ومقرب من قلوب المحيطين به، وأيضًا يتسم بالأناقة واللباقة فى التعامل والذكاء الذى يساعده على إيجاد حلول مختلفة لمشاكله. برج الميزان فى حظك اليوم
الجمعة 22 سبتمبر
يمتاز مولود برج الميزان بالمرح والقدرة على تكوين الصداقات والعلاقات الاجتماعية، وأيضًا يعرف بإقباله على الحياة وعشقه الدائم للسفر وحرصه على تحقيق العدل فى كل شىء. مشاهير برج الميزان
ومن مشاهير برج الميزان الفنانة شيرين عبد الوهاب، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى
بالرغم من أن مولود برج الميزان من الشخصيات الرافضة للروتين بشكل دائم، لكنه بحاجة إلى الاستقرار الوظيفى فى الفترة الحالية والحد من التنقلات فى العمل. برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى
يمكن أن تستغل الفترة الحالية للتصالح مع شريك حياتك مع مراعاة الحد من الدخول فى أى تفاصيل وقعت فى الماضى بينك وبينه حتى لا تفسد صفو حياتكما أكثر. برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى
يعرف مولود الميزان بحبه القوى للحلوى والسكريات والوجبات السريعة، لذا فأنت بحاجة للحد من تناولها خلال الفترة الحالية حتى تحافظ على رشاقتك. برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يحدث فى حياته بعض التغيرات الإيجابية الخاصة بعائلته، فكن مستعدا خلال الفترات المقبلة وتأقلم.
برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر: حلول مناسبة
يعتبر مولود برج الجدى من الشخصيات التى تمتلك عددا كبيرا من الصفات، فهو برج الجدى فى حظك اليوم 22 سبتمبر
عاقل وهادئ وجاد فى عمله، لكنه عصبى بعض الأحيان وكثير الكلام ويميل إلى العزلة.
يتسم مولود مشاهير برج الجدى
برج الجدى
بأنه شخص طموح وقادر على تحقيق أهدافه، وأيضًا يستطيع إنجاز العديد من المهام المختلفة فى وقت قصير ويمتلك عقلية تجارية مميزة.
ومن مشاهير برج الجدى الفنان الراحل سمير غانم، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج الجدى وحظك اليوم على الصعيد المهنى
خذ نفسا عميقا قبل التحدث مع مديرك وحاول أن تقدم حلولا مناسبة تساعد على تحقيق المزيد من النجاحات فى الفترة الحالية وتوقف عن التدخل فى نزاعات وتفاصيل غير مجدية. برج الجدى حظك اليوم على الصعيد العاطفى
يشعر مولود برج الجدى خلال الفترة الحالية بحالة من القلق تجاه شريك حياته، لذا عليه التحلى بالهدوء عند مناقشته فى أى موضوع حتى لا يتطور نقاشهم لجدال لا ينتهى. برج الجدى حظك اليوم على الصعيد الصحى
للتخلص من الدهون عليك بمتابعة نظام غذائى صحى جيد مع استشارى متخصص فى التغذية، وابتعد عن السهر لساعات طويلة حتى تحافظ على صحتك. برج الجدى وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يجب على مولود برج الجدى أن يعمل على تجديد علاقاته ببعض الشخصيات المحيطة به فى العمل، أيضًا من المتوقع أن يحصل على تغيرات إيجابية بعمله فلابد أن يكون أكثر جدية.
برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر: استمر فى السعى
برج السرطان من الأبراج المائية الحالمة، والتى تمتاز بالعقلانية والعاطفية الشديدة، فهو برج حساس وعاطفى ومتهور لكنه شجاع، واجتماعى ويثق فى الآخرين بسهولة. برج السرطان فى حظك اليوم 22 سبتمبر
برج السرطان من الأبراج التى تتميز برقة القلب والحسم فى بعض الأحيان، وعملى ويسعى لتحقيق أحلامه وواقعى وعنيد وعصبى ويتميز بطيبة القلب وحرصه على حماية أفراد عائلته. مشاهير برج السرطان
ومن مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع"
توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهنى
الأزمات الحالية تخلق منك شخصا ذى خبرة، فلا تتعجل الأمور وفكر بتأنٍ، فأى نجاح كبير يسبقه بعض الصعوبات، وهى ما تشكل شخصية مواليد برج السرطان، بل وتساعد على نجاحه. برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى
الضغط العصبى، الذى تتعرض له فى الآونة الأخيرة من الممكن تلافيه بقدر جيد من العقل والحكمة، وليس العاطفة وترك الأمور تسير كما هو مخطط لها، فمن الأفضل وضع الخطط بنفسك، وخصوصاً فى علاقاتك الشخصية العاطفية والاجتماعية. برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى
تحتاج فى تلك الفترة إلى المزيد من الحركة والنشاط، للتفكير بعقلانية، لذلك عليك بممارسة الرياضة البدنية فى تلك المرحلة، بشكل شبه يومى. برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
على الرغم من مدى صعوبة تلك الفترة إلا أنها بمثابة الاختبار الحقيقى لك، ولقدرتك على الاستمرار والتطور والنمو بشكل يتلائم مع الواقع الجديد، ينتظرك مستقبل أفضل بمراحل عما ذى قبل، فقط لا تستسلم واستمر فى السعى.
برج العقرب.. حظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر: نجاح ساحق
برج العقرب برج مائى نقى بارع ويتقدم سريعاً على كل المستويات فى حياته، وقادر على التكييف والتأقلم مع مستجدات الحياة، وذكى وعقلانى ومنطقى لأبعد الحدود، ويهتم بالجانب العملى ويسعى لتحقيق ذاته والنجاح هو مسعاه دوماً. برج العقرب فى حظك اليوم 22 سبتمبر
شخصية برج العقرب مميزة وفريدة للغاية، فهو يستطيع التكيف مع الأوضاع بشكل كبير، ومرن وقادر على ابتكار حلول مختلفة خارج الصندوق، كما يتمتع بشخصية قيادية مميزة. مشاهير برج العقرب
ومن مشاهير برج العقرب الفنانة معالى زايد، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى
نجاحات عديدة على كل الأصعدة، وذلك لتمتعك بذكاء قوى لهذا يتعلم منك من حولك من زملائك، كما تتميز بتفكير يختلف عن الآخرين ما يؤهلك لتولى المناصب المختلفة. برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفى
استقرار الوضع العاطفى الحالى وقضاء مزيد من الوقت مع عائلتك، يؤثر بشكل إيجابى على نفسية أطفالك ويشعر بالسعادة والدفء طوال الوقت. برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحى
الفترة الحالية ممتازة، حيث تشعر بالنشاط والحيوية نتيجة ممارستك الدائمة للتمارين الرياضية، وتناولك طعام صحى غنى بالعناصر الغذائية المهمة. برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
مرحلة مهمة فى حياة العقرب، فهى مرحلة تتسم بالنجاح الساحق، فحاول الاستفادة من أى طريق تسلكه، ففى الحقيقة أن ما تبغاه يبغاك أيضاً.
برج الأسد.. حظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر: راحة وأمان
برج الأسد قوى ومثابر، كما أنه برج نارى، يتمتع بشخصية قيادية ومرنة، ومزاجى فى أغلب الأحيان، ومستقل وصاحب رؤية، ومحبوب وعاطفى ويضع الأسرة ضمن أهم أولوياته، وأهل للثقة وأمين وواضح للغاية، وقادر على تخطى المشاكل. برج الأسد فى حظك اليوم 22 سبتمبر
برج الأسد من الشخصيات الاجتماعية العملية، ويبحث دائماً عن الأمان فى علاقاته الشخصية والأسرية، ومادى أحياناً، ويحب أن يرى نتائج مادية لإنجازاته، وفخور ومعتد بذاته لأبعد الحدود، ولا يتقبل النقد. مشاهير برج الأسد
ومن مشاهير برج الأسد الفنان فتحى عبد الوهاب، وفى إطار هذا السياق يقدم
"اليوم السابع"
توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى
بعض التحديات التى يمر بها الأسد حالياً نتيجة لعدم مواكبته المستجدات التى سبقه بها البعض، جعلته يظهر بشكل أقل احترافية فى عمله، لذلك يحتاج لتطوير ذاته بشكل يتناسب مع الأوضاع الحالية، وعدم الانسياق وراء عاطفته فى اتخاذ قراراته. برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى
مزاج الأسد المتقلب فى تلك الفترة نتيجة للضغوط التى يتعرض لها، ومع ذلك يمكنه تخط ذلكى والحصول على الراحة والأمان الذى يسعى إليه منذ فترة، فقط يحتاج لوقفة مع نفسه ليفكر بشكل جيد. برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى
تحتاج لممارسة الرياضة بشكل مستمر، فإهمالك لصحتك سيؤثر عليك مستقبلاً، أما الجانب النفسى فحالتك المزاجية فى تقلب دائماً، فحاول التحكم فى حالتك النفسية. برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
مرحلة جيدة على الصعيد العام، فيها تغيرات عدة تحتاج للنظر، لذا استمتع واسترح وحاول التفكير فيما سبق واستفد من خبراتك الماضية لوضع خطوات للمستقبل.
برج الجوزاء.. حظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر: غير نفسك
برج الجوزاء برج عقلانى واقعى للغاية بالرغم من أنه هوائى، يفكر بالماديات بشكل مفرط أحياناً، وعاطفى نسبياً، وذكى على الصعيد الاجتماعى وحاد الملاحظة، وصاحب حضور، ومزاجى نسبياً، لا يمكن توقع ردود أفعاله بنسبه كبيرة. برج الجوزاء فى حظك اليوم 22 سبتمبر
يتمتع مشاهير برج الجوزاء
برج الجوزاء
بشخصية صريحة للغاية، تدرك ما تريده فى المستقبل ويحاول التكيف مع الأوضاع المحيطة، حتى وإن كان على حساب نفسه.
ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، وفى إطار هذا السياق يقدم
"اليوم السابع"
توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى
استمرار الأوضاع مع بعض الأزمات البسيطة التى لا تعكر صفو إنجازات الجوزاء بشكل كبير، لكنها مع ذلك تعيد بعض الذكريات القديمة على السطح مرة أخرى، بعض التنازلات لا يمكن تخطيها بسهولة، بل تستمر طوال العمر. برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفى
الروتين الحياتى يثبط من قدرة الجوزاء على الاستمرار بذلك الوضع، لكن الخوف من اتخاذ قرار مصيرى والتفكير به بشكل عقلانى يلغى الجانب العاطفى لديك تماماً، لذلك على الجوزاء إصلاح اخطاء الماضي قبل التفكير فى أى أمر مستقبلى. برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحى
قد تكون هناك مشكلات صحية بسيطة تمر بها حالياً بسبب التفكير الزائد، ولكن مع ذلك ستتخطاها في القريب العاجل، حاول الترويح عن نفسك بأي شكل من الأشكال مما يساعد فى تحسين حالتك النفسية. برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
استقرار الفترة الحالية وما سبقها ليس بالإنجاز بمعناه الحقيقي، فالسعي للتغيير للأفضل على كل الأصعدة هو الهدف الوحيد فى الحياة، لذلك اعمل على تغيير نفسك.
برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر: حقق حلمك
مولود برج القوس فى حظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر
برج القوس
دائمًا متفائل وصاحب أحلام كبيرة، يسعى لتحقيقها طوال الوقت، كما يعمل على تحسين ذاته وتطوير نفسه طوال حياته، كما أنه قادر على تحمل المسئولية طوال الوقت.
يتمتع مولود برج القوس بصفات أخرى منها العصبية التى تدفعه لاتخاذ قرارات خاطئة والروح الحرة، كما يعشق خوض المغامرات، ويبحث دائمًا عن التجديد والتغيير فى حياته. مشاهير برج القوس
من مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى. برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى
ضع خطة جديدة فى عملك حتى تنجح وتحقق ما تحلم به فى حياتك المهنية، وإياك والاستسلام للكسل والخمول طوال الوقت حتى تستطيع منافسة من حولك من زملائك. برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى
انقذ حياتك الأسرية من الملل والتوتر الدائم، وافتح صفحة جديدة مع شريك حياتك حتى تشعر بالسعادة التى تحلم بها طوال الوقت، كما عليك باقتراح عليه السفر لأى مكان جديد لتكونون مع بعض أجمل الذكريات. برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى
يجب أن تتبع نظاما غذائيا صارما، بالإضافة إلى ضرورة شرب الماء والعصائر الطازجة الخالية من السكر لتحافظ على رشاقتك طوال الوقت. لمواليد برج القوس توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة
يجب على مولود برج القوس خلال الفترة المقبلة، أن يستمر فى دعم من حوله ويقبل على الحياة أكثر من أى وقت مضى حتى يحقق المزيد من الإنجازات.
برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر: فرصة كبيرة
يتميز مولود برج العذراء فى حظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر
برج العذراء
بحرصه على ترتيب وتنظيم كل شىء، كما يمتلك عقلا تحليليا ويفكر بطريقة منطقية، ويتسم أيضاً بالأناقة والرقى لذلك فهو مميز طوال الوقت.
لا يستطيع مولود برج العذراء التعبير كثيرًا عن مشاعره، كما يتسم بالذكاء الذى يساعده على ابتكار أفكار جديدة ومميزة، كما يحرص على مساعدة من يحتاج إليه طوال الوقت. مشاهير برج العذراء
ومن مشاهير برج العذراء النجمة صوفيا لورين، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
صوفيا لورين برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى
تشهد الفترة المقبلة بداية جديدة فى مجال العمل وهى فرصة كبيرة لتضع حدودا واضحة فى عملك الجديد وتعرف برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفى
حقوقك وواجباتك وكذلك واجبات الآخرين تجاهك وتجاه العمل.
البداية الجديدة فى العمل توفر لك فرصة لبداية عاطفية جديدة، خاصة حين تغير مكان تواجدك وإقامتك فاغتنم الفرصة واحرص على ألا تكرر أخطاءك السابقة هذه المرة. برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحى
ممارسة بعض التمارين الرياضية هو كل ما تحتاج إليه لتستعيد لياقتك البدنية حتى تكون فى صحة جيدة وتشعر بالنشاط والحيوية طوال الوقت. برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
كل يوم جديد هو فرصة جديدة لتعيد النظر فى طريقة إدارتك لعملك وحياتك الشخصية والموازنة بين الاثنين لتحقق نجاح كبير على الصعيدين.
برج الدلو.. حظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر: افتح قلبك
يحاول مولود برج الدلو فى حظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر
برج الدلو
باستمرار إحداث التغيير فى حياته، فهو متمرد بالفطرة، كما يتميز بأنه سابق عصره ويلهم الآخرين بنهج وطرق حياتية غير التقليدية.
يتسم مولود برج الدلو أيضاً ببعض الصفات، حيث إنه يسعى جاهدًا لتحقيق الصالح العام، كما يمتلك عقلية تجارية مميزة تؤهله ليكون من أفضل رجال الأعمال فى مجاله المهنى. مشاهير برج الدلو
ومن مشاهير برج الدلو الفنانة سعاد حسنى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى. حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى
تحتاج للتحفيز فى عملك حتى تتطور وتحسن من أدائك المهنى، لكنك تستطيع مع الوقت الحصول على العوامل التى تساعدك على ذلك لرغبتك الشديدة فى تحقيق النجاح. حظك اليوم لبرج الدلو على الصعيد العاطفى
سوف تكون خالى الذهن وتبحث عن الحب والحنان دون رؤية وردية، فلا تدع التجارب المريرة الماضية تؤثر عليك، لكن إذا كنت خائفا تخطى الأمر بهدوء. حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحى
الأيام الماضية أعطيت لصحة المقربين منك أولوية على صحتك، أما اليوم فتعزز من مستوى صحتك ولياقتك البدنية كما لديك فرصة لتدريب الكثير من الناس. توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو الفترة المقبلة
عليك أن تدرك أهمية أن تكون قادرًا على فتح قلبك وعقلك من أجل التعامل بنجاح مع الصعوبات الحالية حتى تستطيع تخطى هذه المرحلة وتحقق النجاح الذى تحلم به.
برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر: ابتعد عن سوء الظن
مواليد برج الحوت مبدعون جدا، يفضلون النظر إلى المشكلات من وجهة نظرهم الخاصة، والتى قد تكون معزولة قليلاً عن الواقع، ومولود هذا البرج بديهى وذكى للغاية، كما أنه يريد السباحة بعيدًا عن مواجهة المشكلة التى تؤرق حياته. برج الحوت فى حظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر
يقال أيضًا إن مواليد الحوت قابلون للتغيير بدرجة كبيرة أو قابلون للتكيف مع المواقف المختلفة، مشاهير برج الحوت
كما أنهم يصنعون أصدقاء رائعين بسبب تعاطفهم وطاقتهم العميقة.
ومن مشاهيره الفنانة سيرين عبد النور، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج الحوت توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى. برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى
الاندماج مع الزملاء الجدد مؤشر جيد على إقبالك على العمل الجديد بشكل إيجابى، خاصة أنك من الشخصيات التى تجيد التأقلم مع الأماكن الجديدة سريعاً. برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفى
ظنونك دائماً تخدعك فى الآخرين لأنك تفكر فى الأمور من وجهة نظرك فقط،، فحاول أن تلتمس الأعذار وتضع نفسك برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحى
مكان الآخرين حتى تكون وجهة نظر صحيحة.
السمنة المفرطة أهم ما يزعجك هذه الفترة، فلا تحزن وتجعلها مشكلة تؤثر على حالتك النفسية، فالأمور ستعود كما كانت فى السابق، لكن عليك باتباع حمية غذائية تحت إشراف الطبيب الخاص بك. برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
قد تقضى فترة مليئة بالتفاؤل بعد أن أثبت لنفسك أنك قادر على التعامل مع عدد كبير ومختلف من الأشخاص، ومشاكلك مع الأصدقاء ستحل سريعًا عندما تتخلص من أفكارك السلبية وظنونك السيئة التى تسيطر عليك طوال الوقت.