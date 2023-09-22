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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 22 سبتمبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

9/22/2023 12:37:59 AM
(MENAFN- Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج، ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالى..


برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر: رحلة ترفيهية

تتسم شخصية مولود
برج الثور
بالعديد من الصفات الإيجابية، فهو من الشخصيات العميلة العاشقة لعملها، ويمتلك القدرة على سرعة إنهاء المهام المطلوبة منه، وعاشق للقراءة، ويتميز بالذكاء.

برج الثور فى حظك اليوم 22 سبتمبر

يعرف برج الثور بصفات أخرى، فهو شخصية تميل إلى الهدوء، ويجيد التعامل مع من حوله ويتمتع بالصبر الطويل الذى يساعده على تحمل الصعاب التى يواجهها فى حياته.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور الفنانة فيفى عبده، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى

تطويرك الدائم فى عملك خلال الفترة الأخيرة يساعدك على جمع النقود، لذا استعد وابتعد عن الدخول فى أى تفاصيل أخرى ترهق تفكيرك وتحيل بينك وبين تحقيقك لأهدافك.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى

رتب أمورك وابتعد عن الدخول فى تفاصيل تجاربك العاطفية الماضية، حتى تستطيع أن تعيش حياتك مع الشريك الحالى، وتبادل معه الهدايا والكلمات الطيبة خلال الفترات المقبلة.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى

حاول أن تمارس التمارين الرياضية خلال الفترة الحالية، ولا تستسلم للكسل والخمول طوال الوقت، حتى تشعر بالنشاط والحيوية وتصبح مقبلا على الحياة أكثر من أى وقت مضى.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يمكن أن يكون هناك رحلة ترفيهية تجمع بينك وبين شريك حياتك فى الفترات المقبلة، فحاول أن تستغل هذه الفرصة لتحسين علاقتك به وتنسى الماضى.



برج الحمل.. حظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر: منصب جديد

يمتاز مولود برج الحمل بالعديد من المميزات، فهو شخص قيادى ناجح بعمله وعاشق للرياضة، وقادر على ممارسة الجرى والتمارين الرياضية المختلفة، لذلك يتمتع بجسم رشيق مميز.

برج الحمل فى حظك اليوم 22 سبتمبر

يتسم مولود برج الحمل بصفات أخرى، فهو شخصية محبة للحيوانات الأليفة، ويجيد التعامل مع الآخرين، ولبق ومجتهد ويجيد السعى، ومتعدد المهارات.

مشاهير برج الحمل

ومن مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى

الفترة الحالية فى عملك قد تمثل لك حالة من القلق والتوتر، فحاول أن تكون أكثر هدوءا ولا تنشغل بما يتسبب فى توقف عملك حتى تنجح وتتقدم للأمام.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفى

شريك حياتك عاشق لتواجدك فحاول أن تتمسك به وألا تبتعد عنه، وتجنب إثارة الخلافات والمشاكل معه طوال الوقت حتى تحافظ على صحة العلاقة.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحى

تناول الأطعمة المفيدة وابتعد عن تناول الوجبات الغذائية السريعة التى تتسبب لك فى زيادة الوزن مع مرور الوقت، ما يصيبك بالسمنة خلال الفترة المقبلة.

برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

لا تحاول أن تستغل نفوذك فى الفترة الحالية وتجنب الدخول فى أى نزاعات، وجدد علاقتك بمن حولك فى المؤسسة التى تعمل بها لتحصل على منصب جديد فى عملك.



برج الميزان.. حظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر: تأقلم

يمتاز مولود برج الميزان بالعديد من المميزات الإيجابية، فهو شخص محبوب ومقرب من قلوب المحيطين به، وأيضًا يتسم بالأناقة واللباقة فى التعامل والذكاء الذى يساعده على إيجاد حلول مختلفة لمشاكله.

برج الميزان فى حظك اليوم
الجمعة 22 سبتمبر

يمتاز مولود برج الميزان بالمرح والقدرة على تكوين الصداقات والعلاقات الاجتماعية، وأيضًا يعرف بإقباله على الحياة وعشقه الدائم للسفر وحرصه على تحقيق العدل فى كل شىء.

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان الفنانة شيرين عبد الوهاب، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى

بالرغم من أن مولود برج الميزان من الشخصيات الرافضة للروتين بشكل دائم، لكنه بحاجة إلى الاستقرار الوظيفى فى الفترة الحالية والحد من التنقلات فى العمل.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

يمكن أن تستغل الفترة الحالية للتصالح مع شريك حياتك مع مراعاة الحد من الدخول فى أى تفاصيل وقعت فى الماضى بينك وبينه حتى لا تفسد صفو حياتكما أكثر.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى

يعرف مولود الميزان بحبه القوى للحلوى والسكريات والوجبات السريعة، لذا فأنت بحاجة للحد من تناولها خلال الفترة الحالية حتى تحافظ على رشاقتك.

برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يحدث فى حياته بعض التغيرات الإيجابية الخاصة بعائلته، فكن مستعدا خلال الفترات المقبلة وتأقلم.



برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر: حلول مناسبة

يعتبر مولود برج الجدى من الشخصيات التى تمتلك عددا كبيرا من الصفات، فهو
عاقل وهادئ وجاد فى عمله، لكنه عصبى بعض الأحيان وكثير الكلام ويميل إلى العزلة.

برج الجدى فى حظك اليوم 22 سبتمبر

يتسم مولود
برج الجدى
بأنه شخص طموح وقادر على تحقيق أهدافه، وأيضًا يستطيع إنجاز العديد من المهام المختلفة فى وقت قصير ويمتلك عقلية تجارية مميزة.

مشاهير برج الجدى

ومن مشاهير برج الجدى الفنان الراحل سمير غانم، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الجدى وحظك اليوم على الصعيد المهنى

خذ نفسا عميقا قبل التحدث مع مديرك وحاول أن تقدم حلولا مناسبة تساعد على تحقيق المزيد من النجاحات فى الفترة الحالية وتوقف عن التدخل فى نزاعات وتفاصيل غير مجدية.

برج الجدى حظك اليوم على الصعيد العاطفى

يشعر مولود برج الجدى خلال الفترة الحالية بحالة من القلق تجاه شريك حياته، لذا عليه التحلى بالهدوء عند مناقشته فى أى موضوع حتى لا يتطور نقاشهم لجدال لا ينتهى.

برج الجدى حظك اليوم على الصعيد الصحى

للتخلص من الدهون عليك بمتابعة نظام غذائى صحى جيد مع استشارى متخصص فى التغذية، وابتعد عن السهر لساعات طويلة حتى تحافظ على صحتك.

برج الجدى وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الجدى أن يعمل على تجديد علاقاته ببعض الشخصيات المحيطة به فى العمل، أيضًا من المتوقع أن يحصل على تغيرات إيجابية بعمله فلابد أن يكون أكثر جدية.


برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر: استمر فى السعى

برج السرطان من الأبراج المائية الحالمة، والتى تمتاز بالعقلانية والعاطفية الشديدة، فهو برج حساس وعاطفى ومتهور لكنه شجاع، واجتماعى ويثق فى الآخرين بسهولة.

برج السرطان فى حظك اليوم 22 سبتمبر

برج السرطان من الأبراج التى تتميز برقة القلب والحسم فى بعض الأحيان، وعملى ويسعى لتحقيق أحلامه وواقعى وعنيد وعصبى ويتميز بطيبة القلب وحرصه على حماية أفراد عائلته.

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع"
توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهنى

الأزمات الحالية تخلق منك شخصا ذى خبرة، فلا تتعجل الأمور وفكر بتأنٍ، فأى نجاح كبير يسبقه بعض الصعوبات، وهى ما تشكل شخصية مواليد برج السرطان، بل وتساعد على نجاحه.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

الضغط العصبى، الذى تتعرض له فى الآونة الأخيرة من الممكن تلافيه بقدر جيد من العقل والحكمة، وليس العاطفة وترك الأمور تسير كما هو مخطط لها، فمن الأفضل وضع الخطط بنفسك، وخصوصاً فى علاقاتك الشخصية العاطفية والاجتماعية.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى

تحتاج فى تلك الفترة إلى المزيد من الحركة والنشاط، للتفكير بعقلانية، لذلك عليك بممارسة الرياضة البدنية فى تلك المرحلة، بشكل شبه يومى.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

على الرغم من مدى صعوبة تلك الفترة إلا أنها بمثابة الاختبار الحقيقى لك، ولقدرتك على الاستمرار والتطور والنمو بشكل يتلائم مع الواقع الجديد، ينتظرك مستقبل أفضل بمراحل عما ذى قبل، فقط لا تستسلم واستمر فى السعى.


برج العقرب.. حظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر: نجاح ساحق

برج العقرب برج مائى نقى بارع ويتقدم سريعاً على كل المستويات فى حياته، وقادر على التكييف والتأقلم مع مستجدات الحياة، وذكى وعقلانى ومنطقى لأبعد الحدود، ويهتم بالجانب العملى ويسعى لتحقيق ذاته والنجاح هو مسعاه دوماً.

برج العقرب فى حظك اليوم 22 سبتمبر

شخصية برج العقرب مميزة وفريدة للغاية، فهو يستطيع التكيف مع الأوضاع بشكل كبير، ومرن وقادر على ابتكار حلول مختلفة خارج الصندوق، كما يتمتع بشخصية قيادية مميزة.

مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب الفنانة معالى زايد، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى

نجاحات عديدة على كل الأصعدة، وذلك لتمتعك بذكاء قوى لهذا يتعلم منك من حولك من زملائك، كما تتميز بتفكير يختلف عن الآخرين ما يؤهلك لتولى المناصب المختلفة.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفى

استقرار الوضع العاطفى الحالى وقضاء مزيد من الوقت مع عائلتك، يؤثر بشكل إيجابى على نفسية أطفالك ويشعر بالسعادة والدفء طوال الوقت.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحى

الفترة الحالية ممتازة، حيث تشعر بالنشاط والحيوية نتيجة ممارستك الدائمة للتمارين الرياضية، وتناولك طعام صحى غنى بالعناصر الغذائية المهمة.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

مرحلة مهمة فى حياة العقرب، فهى مرحلة تتسم بالنجاح الساحق، فحاول الاستفادة من أى طريق تسلكه، ففى الحقيقة أن ما تبغاه يبغاك أيضاً.


برج الأسد.. حظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر: راحة وأمان

برج الأسد قوى ومثابر، كما أنه برج نارى، يتمتع بشخصية قيادية ومرنة، ومزاجى فى أغلب الأحيان، ومستقل وصاحب رؤية، ومحبوب وعاطفى ويضع الأسرة ضمن أهم أولوياته، وأهل للثقة وأمين وواضح للغاية، وقادر على تخطى المشاكل.

برج الأسد فى حظك اليوم 22 سبتمبر

برج الأسد من الشخصيات الاجتماعية العملية، ويبحث دائماً عن الأمان فى علاقاته الشخصية والأسرية، ومادى أحياناً، ويحب أن يرى نتائج مادية لإنجازاته، وفخور ومعتد بذاته لأبعد الحدود، ولا يتقبل النقد.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنان فتحى عبد الوهاب، وفى إطار هذا السياق يقدم
"اليوم السابع"
توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى

بعض التحديات التى يمر بها الأسد حالياً نتيجة لعدم مواكبته المستجدات التى سبقه بها البعض، جعلته يظهر بشكل أقل احترافية فى عمله، لذلك يحتاج لتطوير ذاته بشكل يتناسب مع الأوضاع الحالية، وعدم الانسياق وراء عاطفته فى اتخاذ قراراته.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى

مزاج الأسد المتقلب فى تلك الفترة نتيجة للضغوط التى يتعرض لها، ومع ذلك يمكنه تخط ذلكى والحصول على الراحة والأمان الذى يسعى إليه منذ فترة، فقط يحتاج لوقفة مع نفسه ليفكر بشكل جيد.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى

تحتاج لممارسة الرياضة بشكل مستمر، فإهمالك لصحتك سيؤثر عليك مستقبلاً، أما الجانب النفسى فحالتك المزاجية فى تقلب دائماً، فحاول التحكم فى حالتك النفسية.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

مرحلة جيدة على الصعيد العام، فيها تغيرات عدة تحتاج للنظر، لذا استمتع واسترح وحاول التفكير فيما سبق واستفد من خبراتك الماضية لوضع خطوات للمستقبل.


برج الجوزاء.. حظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر: غير نفسك

برج الجوزاء برج عقلانى واقعى للغاية بالرغم من أنه هوائى، يفكر بالماديات بشكل مفرط أحياناً، وعاطفى نسبياً، وذكى على الصعيد الاجتماعى وحاد الملاحظة، وصاحب حضور، ومزاجى نسبياً، لا يمكن توقع ردود أفعاله بنسبه كبيرة.

برج الجوزاء فى حظك اليوم 22 سبتمبر

يتمتع
برج الجوزاء
بشخصية صريحة للغاية، تدرك ما تريده فى المستقبل ويحاول التكيف مع الأوضاع المحيطة، حتى وإن كان على حساب نفسه.

مشاهير برج الجوزاء

ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، وفى إطار هذا السياق يقدم
"اليوم السابع"
توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى

استمرار الأوضاع مع بعض الأزمات البسيطة التى لا تعكر صفو إنجازات الجوزاء بشكل كبير، لكنها مع ذلك تعيد بعض الذكريات القديمة على السطح مرة أخرى، بعض التنازلات لا يمكن تخطيها بسهولة، بل تستمر طوال العمر.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفى

الروتين الحياتى يثبط من قدرة الجوزاء على الاستمرار بذلك الوضع، لكن الخوف من اتخاذ قرار مصيرى والتفكير به بشكل عقلانى يلغى الجانب العاطفى لديك تماماً، لذلك على الجوزاء إصلاح اخطاء الماضي قبل التفكير فى أى أمر مستقبلى.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحى

قد تكون هناك مشكلات صحية بسيطة تمر بها حالياً بسبب التفكير الزائد، ولكن مع ذلك ستتخطاها في القريب العاجل، حاول الترويح عن نفسك بأي شكل من الأشكال مما يساعد فى تحسين حالتك النفسية.

برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

استقرار الفترة الحالية وما سبقها ليس بالإنجاز بمعناه الحقيقي، فالسعي للتغيير للأفضل على كل الأصعدة هو الهدف الوحيد فى الحياة، لذلك اعمل على تغيير نفسك.


برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر: حقق حلمك

مولود
برج القوس
دائمًا متفائل وصاحب أحلام كبيرة، يسعى لتحقيقها طوال الوقت، كما يعمل على تحسين ذاته وتطوير نفسه طوال حياته، كما أنه قادر على تحمل المسئولية طوال الوقت.

برج القوس فى حظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر

يتمتع مولود برج القوس بصفات أخرى منها العصبية التى تدفعه لاتخاذ قرارات خاطئة والروح الحرة، كما يعشق خوض المغامرات، ويبحث دائمًا عن التجديد والتغيير فى حياته.

مشاهير برج القوس

من مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

ضع خطة جديدة فى عملك حتى تنجح وتحقق ما تحلم به فى حياتك المهنية، وإياك والاستسلام للكسل والخمول طوال الوقت حتى تستطيع منافسة من حولك من زملائك.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

انقذ حياتك الأسرية من الملل والتوتر الدائم، وافتح صفحة جديدة مع شريك حياتك حتى تشعر بالسعادة التى تحلم بها طوال الوقت، كما عليك باقتراح عليه السفر لأى مكان جديد لتكونون مع بعض أجمل الذكريات.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

يجب أن تتبع نظاما غذائيا صارما، بالإضافة إلى ضرورة شرب الماء والعصائر الطازجة الخالية من السكر لتحافظ على رشاقتك طوال الوقت.

لمواليد برج القوس توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

يجب على مولود برج القوس خلال الفترة المقبلة، أن يستمر فى دعم من حوله ويقبل على الحياة أكثر من أى وقت مضى حتى يحقق المزيد من الإنجازات.


برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر: فرصة كبيرة

يتميز مولود
برج العذراء
بحرصه على ترتيب وتنظيم كل شىء، كما يمتلك عقلا تحليليا ويفكر بطريقة منطقية، ويتسم أيضاً بالأناقة والرقى لذلك فهو مميز طوال الوقت.

برج العذراء فى حظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر

لا يستطيع مولود برج العذراء التعبير كثيرًا عن مشاعره، كما يتسم بالذكاء الذى يساعده على ابتكار أفكار جديدة ومميزة، كما يحرص على مساعدة من يحتاج إليه طوال الوقت.

مشاهير برج العذراء

ومن مشاهير برج العذراء النجمة صوفيا لورين، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.


صوفيا لورين برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى

تشهد الفترة المقبلة بداية جديدة فى مجال العمل وهى فرصة كبيرة لتضع حدودا واضحة فى عملك الجديد وتعرف
حقوقك وواجباتك وكذلك واجبات الآخرين تجاهك وتجاه العمل.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفى

البداية الجديدة فى العمل توفر لك فرصة لبداية عاطفية جديدة، خاصة حين تغير مكان تواجدك وإقامتك فاغتنم الفرصة واحرص على ألا تكرر أخطاءك السابقة هذه المرة.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحى

ممارسة بعض التمارين الرياضية هو كل ما تحتاج إليه لتستعيد لياقتك البدنية حتى تكون فى صحة جيدة وتشعر بالنشاط والحيوية طوال الوقت.

برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

كل يوم جديد هو فرصة جديدة لتعيد النظر فى طريقة إدارتك لعملك وحياتك الشخصية والموازنة بين الاثنين لتحقق نجاح كبير على الصعيدين.


برج الدلو.. حظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر: افتح قلبك

يحاول مولود
برج الدلو
باستمرار إحداث التغيير فى حياته، فهو متمرد بالفطرة، كما يتميز بأنه سابق عصره ويلهم الآخرين بنهج وطرق حياتية غير التقليدية.

برج الدلو فى حظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر

يتسم مولود برج الدلو أيضاً ببعض الصفات، حيث إنه يسعى جاهدًا لتحقيق الصالح العام، كما يمتلك عقلية تجارية مميزة تؤهله ليكون من أفضل رجال الأعمال فى مجاله المهنى.

مشاهير برج الدلو

ومن مشاهير برج الدلو الفنانة سعاد حسنى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى

تحتاج للتحفيز فى عملك حتى تتطور وتحسن من أدائك المهنى، لكنك تستطيع مع الوقت الحصول على العوامل التى تساعدك على ذلك لرغبتك الشديدة فى تحقيق النجاح.

حظك اليوم لبرج الدلو على الصعيد العاطفى

سوف تكون خالى الذهن وتبحث عن الحب والحنان دون رؤية وردية، فلا تدع التجارب المريرة الماضية تؤثر عليك، لكن إذا كنت خائفا تخطى الأمر بهدوء.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحى

الأيام الماضية أعطيت لصحة المقربين منك أولوية على صحتك، أما اليوم فتعزز من مستوى صحتك ولياقتك البدنية كما لديك فرصة لتدريب الكثير من الناس.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو الفترة المقبلة

عليك أن تدرك أهمية أن تكون قادرًا على فتح قلبك وعقلك من أجل التعامل بنجاح مع الصعوبات الحالية حتى تستطيع تخطى هذه المرحلة وتحقق النجاح الذى تحلم به.


برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر: ابتعد عن سوء الظن

مواليد برج الحوت مبدعون جدا، يفضلون النظر إلى المشكلات من وجهة نظرهم الخاصة، والتى قد تكون معزولة قليلاً عن الواقع، ومولود هذا البرج بديهى وذكى للغاية، كما أنه يريد السباحة بعيدًا عن مواجهة المشكلة التى تؤرق حياته.

برج الحوت فى حظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر

يقال أيضًا إن مواليد الحوت قابلون للتغيير بدرجة كبيرة أو قابلون للتكيف مع المواقف المختلفة،
كما أنهم يصنعون أصدقاء رائعين بسبب تعاطفهم وطاقتهم العميقة.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهيره الفنانة سيرين عبد النور، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج الحوت توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى

الاندماج مع الزملاء الجدد مؤشر جيد على إقبالك على العمل الجديد بشكل إيجابى، خاصة أنك من الشخصيات التى تجيد التأقلم مع الأماكن الجديدة سريعاً.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفى

ظنونك دائماً تخدعك فى الآخرين لأنك تفكر فى الأمور من وجهة نظرك فقط،، فحاول أن تلتمس الأعذار وتضع نفسك
مكان الآخرين حتى تكون وجهة نظر صحيحة.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحى

السمنة المفرطة أهم ما يزعجك هذه الفترة، فلا تحزن وتجعلها مشكلة تؤثر على حالتك النفسية، فالأمور ستعود كما كانت فى السابق، لكن عليك باتباع حمية غذائية تحت إشراف الطبيب الخاص بك.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

قد تقضى فترة مليئة بالتفاؤل بعد أن أثبت لنفسك أنك قادر على التعامل مع عدد كبير ومختلف من الأشخاص، ومشاكلك مع الأصدقاء ستحل سريعًا عندما تتخلص من أفكارك السلبية وظنونك السيئة التى تسيطر عليك طوال الوقت.


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