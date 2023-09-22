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وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الشعر .. أبرزها خل التفاح وبذور الحلبة

9/22/2023 12:37:58 AM
(MENAFN- Youm7)

قشرة الشعر من المشاكل التي تتسبب في تعرض الشخص للإحراج أمام الآخرين خاصة عند ارتداء ملابس داكنة اللون، ولهذا نستعرض فى التقرير، وصفات طبيعية لإزالة قشرة الشعر والتخلص من الدهون الزائدة بفروة الرأس وفقًا لما جاء في موقع .goodhousekeeping


التخلص من قشرة الشعر خل التفاح:


يعرف عن خل التفاح أنه من المكونات الطبيعية التي تساعد في التخلص من الزيوت الزائدة، لذلك يعتبر اختيار جيد للتخلص من القشرة بفروة الرأس.

خطوات تحضير خل التفاح للتخلص من القشرة:

ضيفي القليل من خل التفاح إلى الماء
لكن بمقدار متساوي.

ثم اتركيه بجانبك لحين غسل الشعر.

ثم بعد غسل شعرك، ضعي الخليط السابق على شعرك المبلل.

ثم قومي بتدليك شعرك بلطف.

واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم غسل الشعر.

من الممكن أن تقومين بعمل نفس الخطوات مرتين أسبوعيًا ويفضل ألا يكون هناك إفراط في استخدام خل التفاح حفاظًا على فروة الرأس.

وصفة
زيت جوز الهند مع الليمون لإزالة قشرة الشعر:

زيت جوز الهند من الزيوت التي تعمل على تغذية الشعر، والليمون أيضًا من المكونات القوية التى تساعد فى التخلص من الزيوت الزائدة بفروة الرأس.

تحضير زيت جوز الهند بالليمون:

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ثم قومي بتسخينه.

ثم قومي بخلطها مع 2 ملعقة كبيرة من عصير ليمون.

ثم قومي بوضعها على فروة رأسك مع التدليك لمدة
20 دقيقة.

ثم اغسلى شعرك بالقليل من الشامبو، ثم قومي بشطف شعرك مرة أخري.


وصفة بذور الحلبة للتخلص من قشرة الشعر:


يعرف عن بذور الحلبة أنه علاج قوي للتخلص القشور الدهنية بالرأس.

تحضير بذور الحلبة:

قومي بنقع بذور الحلبة في كوب من الماء واتركيها أطول فترة ممكنة.


تأكدي من ليونة الحلبة لحين تصبح معجون سهل الهرس، ثم ضيفي القليل من عصير الليمون، وضعيه على فروة الرأس
لمدة 30 دقيقة، ثم قومي بغسل الشعربالشامبو.

وصفة زيت شجرة الشاي للتخلص من قشرة الشعر:


يتمتع زيت شجرة الشاي بخصائص مضادة للبكيتريا التي تساعد في تقليل القشرة والتخلص منها بشكل نهائي
لذا قومي بوضع القليل من قطرات زيت شجرة الشاي، مع التدليك المستمر لمدة 20 دقيقة ثم قومي بشطف شعرك بالشامبو.


وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الشعر



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