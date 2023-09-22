وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الشعر .. أبرزها خل التفاح وبذور الحلبة

قشرة الشعر من المشاكل التي تتسبب في تعرض الشخص للإحراج أمام الآخرين خاصة عند ارتداء ملابس داكنة اللون، ولهذا نستعرض فى التقرير، وصفات طبيعية لإزالة قشرة الشعر والتخلص من الدهون الزائدة بفروة الرأس وفقًا لما جاء في موقع .goodhousekeeping



يعرف عن خل التفاح أنه من المكونات الطبيعية التي تساعد في التخلص من الزيوت الزائدة، لذلك يعتبر اختيار جيد للتخلص من القشرة بفروة الرأس.

ضيفي القليل من خل التفاح إلى الماء

لكن بمقدار متساوي.

ثم اتركيه بجانبك لحين غسل الشعر.

ثم بعد غسل شعرك، ضعي الخليط السابق على شعرك المبلل.

ثم قومي بتدليك شعرك بلطف.

واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم غسل الشعر.

من الممكن أن تقومين بعمل نفس الخطوات مرتين أسبوعيًا ويفضل ألا يكون هناك إفراط في استخدام خل التفاح حفاظًا على فروة الرأس.

زيت جوز الهند من الزيوت التي تعمل على تغذية الشعر، والليمون أيضًا من المكونات القوية التى تساعد فى التخلص من الزيوت الزائدة بفروة الرأس.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ثم قومي بتسخينه.

ثم قومي بخلطها مع 2 ملعقة كبيرة من عصير ليمون.

ثم قومي بوضعها على فروة رأسك مع التدليك لمدة

20 دقيقة.

ثم اغسلى شعرك بالقليل من الشامبو، ثم قومي بشطف شعرك مرة أخري.







يعرف عن بذور الحلبة أنه علاج قوي للتخلص القشور الدهنية بالرأس.

قومي بنقع بذور الحلبة في كوب من الماء واتركيها أطول فترة ممكنة.



تأكدي من ليونة الحلبة لحين تصبح معجون سهل الهرس، ثم ضيفي القليل من عصير الليمون، وضعيه على فروة الرأس

لمدة 30 دقيقة، ثم قومي بغسل الشعربالشامبو.



يتمتع زيت شجرة الشاي بخصائص مضادة للبكيتريا التي تساعد في تقليل القشرة والتخلص منها بشكل نهائي

لذا قومي بوضع القليل من قطرات زيت شجرة الشاي، مع التدليك المستمر لمدة 20 دقيقة ثم قومي بشطف شعرك بالشامبو.



