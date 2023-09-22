وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الشعر .. أبرزها خل التفاح وبذور الحلبة

وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الشعر .. أبرزها خل التفاح وبذور الحلبة
التاريخ
9/22/2023 12:37:58 AM
(MENAFN- Youm7)
قشرة الشعر من المشاكل التي تتسبب في تعرض الشخص للإحراج أمام الآخرين خاصة عند ارتداء ملابس داكنة اللون، ولهذا نستعرض فى التقرير، وصفات طبيعية لإزالة قشرة الشعر والتخلص من الدهون الزائدة بفروة الرأس وفقًا لما جاء في موقع .goodhousekeeping
التخلص من قشرة الشعر خل التفاح:
خطوات تحضير خل التفاح للتخلص من القشرة:
يعرف عن خل التفاح أنه من المكونات الطبيعية التي تساعد في التخلص من الزيوت الزائدة، لذلك يعتبر اختيار جيد للتخلص من القشرة بفروة الرأس.
ضيفي القليل من خل التفاح إلى الماء
لكن بمقدار متساوي.
ثم اتركيه بجانبك لحين غسل الشعر.
ثم بعد غسل شعرك، ضعي الخليط السابق على شعرك المبلل.
ثم قومي بتدليك شعرك بلطف.
واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم غسل الشعر.
من الممكن أن تقومين بعمل نفس الخطوات مرتين أسبوعيًا ويفضل ألا يكون هناك إفراط في استخدام خل التفاح حفاظًا على فروة الرأس. وصفة
زيت جوز الهند مع الليمون لإزالة قشرة الشعر:
زيت جوز الهند من الزيوت التي تعمل على تغذية الشعر، والليمون أيضًا من المكونات القوية التى تساعد فى التخلص من الزيوت الزائدة بفروة الرأس. تحضير زيت جوز الهند بالليمون:
2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ثم قومي بتسخينه.
ثم قومي بخلطها مع 2 ملعقة كبيرة من عصير ليمون.
ثم قومي بوضعها على فروة رأسك مع التدليك لمدة
20 دقيقة.
ثم اغسلى شعرك بالقليل من الشامبو، ثم قومي بشطف شعرك مرة أخري.
وصفة بذور الحلبة للتخلص من قشرة الشعر:
تحضير بذور الحلبة:
يعرف عن بذور الحلبة أنه علاج قوي للتخلص القشور الدهنية بالرأس.
قومي بنقع بذور الحلبة في كوب من الماء واتركيها أطول فترة ممكنة.
وصفة زيت شجرة الشاي للتخلص من قشرة الشعر:
تأكدي من ليونة الحلبة لحين تصبح معجون سهل الهرس، ثم ضيفي القليل من عصير الليمون، وضعيه على فروة الرأس
لمدة 30 دقيقة، ثم قومي بغسل الشعربالشامبو.
يتمتع زيت شجرة الشاي بخصائص مضادة للبكيتريا التي تساعد في تقليل القشرة والتخلص منها بشكل نهائي
لذا قومي بوضع القليل من قطرات زيت شجرة الشاي، مع التدليك المستمر لمدة 20 دقيقة ثم قومي بشطف شعرك بالشامبو.
وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الشعر
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