لو المرتبة عليها بقع مأكولات صعبة.. طرق مختلفة للتخلص منها

لو المرتبة عليها بقع مأكولات صعبة.. طرق مختلفة للتخلص منها
التاريخ
9/22/2023 12:37:58 AM
(MENAFN- Youm7)
بغض النظر عن نوع المرتبة وقوة تحملها، لكن لا يوجد مرتبة ضد البقع، فيمكن أن تلطخ ببقع المشروبات والأطعمة المختلفة، وغيرها من البقع الصعبة، وفقًا لما جاء في موقع
saatva نستعرض فى هذا التقرير، أسهل طرق التخلص من اصعب البقع المرتبة أيًا كان نوع القما .
تنظيف المرتبة من البقع فهم نوع البقعة رطبة أم جافة :
في البداية لابد من فهم نوع البقعة، وفي حالة إذا
كانت بقعة رطبة فقومي بمسحها بمنشفة جافة بطريقة الضغط لإزالة أكبر قدر ممكن من البلل، وفي حالة إذا كانت البقعة جافة فقومي بكشطها ثم قومي بتنظيفها بالمكنسة الكهربائية.
ثم بللي قطعة من القماش، وقومي بالضغط على البقعة، ورش القليل من الصابون المنظف في حالة إذا كانت البقعة صعبة ضعي المنظف واتركيه لمده 10 دقائق.
و حضري قطعة من القماش الجافة لمسح وإزالة الصابون، مع تكرار هذه الخطوات في حالة عدم حصولك على أسهل طريقة لإزالة البقع الصعبة من المرتبة: الخل الأبيض :
نتيجة جيدة، ثم قومي بوضع المرتبة في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس لكي تجف بطريقة جيدة.
ضعي
كمية صغيرة من الخل على البقعة بشكل مباشر.
ثم اتركيه لمدة 10 دقائق، وجففيها، مع تكرار هذه الخطوة
إذا لم تحصلي على نتيجة مرضية.
ثم قومي التخلص من بقع القهوة:
بوضع المنشفة في الماء البارد، ثم قومي بتجفيف الخل والتخلص منه بشكل جيد.
طريقة التخلص من بقع القهوة:
القهوة من المشروبات الشائعة بيننا التي يمكن تناولها على السرير أثناء مشاهدة التليفزيون، لكن يمكن من سوء الحظ أن تنسكب القهوة على المرتبة .
اخلطي القليل من الخل وصابون الأطباق ، ثم ضعيه في زجاجة رذاذ، وضفيه على البقع
في حالة إذا كانت جافة، وفي حالة إذا كانت البقعة رطبة قومي باستخدام منشفة جافة لامتصاص البقع، ومسح البقع مرة أخري بقطعة من القماش.
تنظيف المرتبة
التخلص من بقع القهوة
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