لو المرتبة عليها بقع مأكولات صعبة.. طرق مختلفة للتخلص منها

بغض النظر عن نوع المرتبة وقوة تحملها، لكن لا يوجد مرتبة ضد البقع، فيمكن أن تلطخ ببقع المشروبات والأطعمة المختلفة، وغيرها من البقع الصعبة، وفقًا لما جاء في موقع

saatva نستعرض فى هذا التقرير، أسهل طرق التخلص من اصعب البقع المرتبة أيًا كان نوع القما .

في البداية لابد من فهم نوع البقعة، وفي حالة إذا

كانت بقعة رطبة فقومي بمسحها بمنشفة جافة بطريقة الضغط لإزالة أكبر قدر ممكن من البلل، وفي حالة إذا كانت البقعة جافة فقومي بكشطها ثم قومي بتنظيفها بالمكنسة الكهربائية.

ثم بللي قطعة من القماش، وقومي بالضغط على البقعة، ورش القليل من الصابون المنظف في حالة إذا كانت البقعة صعبة ضعي المنظف واتركيه لمده 10 دقائق.

و حضري قطعة من القماش الجافة لمسح وإزالة الصابون، مع تكرار هذه الخطوات في حالة عدم حصولك على

نتيجة جيدة، ثم قومي بوضع المرتبة في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس لكي تجف بطريقة جيدة.



ضعي

كمية صغيرة من الخل على البقعة بشكل مباشر.

ثم اتركيه لمدة 10 دقائق، وجففيها، مع تكرار هذه الخطوة

إذا لم تحصلي على نتيجة مرضية.

ثم قومي

بوضع المنشفة في الماء البارد، ثم قومي بتجفيف الخل والتخلص منه بشكل جيد.



القهوة من المشروبات الشائعة بيننا التي يمكن تناولها على السرير أثناء مشاهدة التليفزيون، لكن يمكن من سوء الحظ أن تنسكب القهوة على المرتبة .

اخلطي القليل من الخل وصابون الأطباق ، ثم ضعيه في زجاجة رذاذ، وضفيه على البقع

في حالة إذا كانت جافة، وفي حالة إذا كانت البقعة رطبة قومي باستخدام منشفة جافة لامتصاص البقع، ومسح البقع مرة أخري بقطعة من القماش.



