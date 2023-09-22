ابنك بيسنن أو بيبكى من غير سبب؟ زيوت طبيعية لراحة واسترخاء الطفل الرضيع





يفضل بعد الاستحمام أن تحضري الزيت المفضل لديك ويفضل

أن يكون زيت اللافندر أوالبابونج، خذي قطرتين منه وقومي بتدليك طفلك قبل النوم، ويفضل البدء من الذراعين والساقين والظهر والبطن والقدمين والأذنين لكي تجعليه يشعر بالراحة والاسترخاء .

يمكنكِ توزيع الزيت في غرفة طفلك وقت النوم، من خلال وضع قطرة من

زيت الخزامى على مرتبة طفلك أو وسادته، أو قومي بوضعه في بخار وقومي بنثره في الغرفة حتى

يساعد في تنظيف وتنقية الهواء في غرفة طفلك، أيضًا يساعد على انتظام التنفس عند الطفل .



يمكنك أن تقومي باستخدام الزيت وقت الاستحمام، لذا ضعي بضع قطرات من زيت اللافندر أو البابونج في ماء الاستحمام سوف يساعد الصابون السائل والقليل من الملح، طفلك على النوم لفترات طويلة .



قومي بوضع القليل من زيت الناقل المتوفر لديك مثل" زيت زيتون، كتان، أي نوع زيت ناقل متوفر لديك، وضعيه على اللثة بفك الفم ليخفف عنه الشعور

بالتعب .

إذا كان طفلك يعاني من مغص بالبطن أو بكاء مستمر بدون

سبب واضح، جربي الزيوت العطرية التى تساعده في تخفيف آلام المغص مثل زيت الزنجبيل، الشمر، الخزامى، البرتقال البري، البردقوش، أو البابونج الروماني كلها زيوت تساعد على تخفيف مشاكل المعدة، لذا ضعي قطرات منها وافركيها على البطن .



