ابنك بيسنن أو بيبكى من غير سبب؟ زيوت طبيعية لراحة واسترخاء الطفل الرضيع

ابنك بيسنن أو بيبكى من غير سبب؟ زيوت طبيعية لراحة واسترخاء الطفل الرضيع
التاريخ
9/22/2023 12:37:58 AM
(MENAFN- Youm7) ربما يكون لديك طفل كثير البكاء بدون أسباب، أو
يشعر بالتوتر والقلق بشكل مستمر، ويعاني من قلة النوم لفترات طويلة أو ألم في العضلات بدون سبب واضح أو حتى أثناء تسنين الطفل، نستعرض فى هذا التقرير، زيوت طبيعية
تساعد الطفل على الشعور بالراحة، وفقًا لما جاء في موقع
babysleepsite .
زيوت تخفيف وجع التسنين
التدليك قبل النوم:
يفضل بعد الاستحمام أن تحضري الزيت المفضل لديك ويفضل توزيع الزيت:
أن يكون زيت اللافندر أوالبابونج، خذي قطرتين منه وقومي بتدليك طفلك قبل النوم، ويفضل البدء من الذراعين والساقين والظهر والبطن والقدمين والأذنين لكي تجعليه يشعر بالراحة والاسترخاء .
يمكنكِ توزيع الزيت في غرفة طفلك وقت النوم، من خلال وضع قطرة من وقت الاستحمام:
زيت الخزامى على مرتبة طفلك أو وسادته، أو قومي بوضعه في بخار وقومي بنثره في الغرفة حتى
يساعد في تنظيف وتنقية الهواء في غرفة طفلك، أيضًا يساعد على انتظام التنفس عند الطفل .
تخفيف وجع التسنين:
يمكنك أن تقومي باستخدام الزيت وقت الاستحمام، لذا ضعي بضع قطرات من زيت اللافندر أو البابونج في ماء الاستحمام سوف يساعد الصابون السائل والقليل من الملح، طفلك على النوم لفترات طويلة .
قومي بوضع القليل من زيت الناقل المتوفر لديك مثل" زيت زيتون، كتان، أي نوع زيت ناقل متوفر لديك، وضعيه على اللثة بفك الفم ليخفف عنه الشعور
بالتعب .
التخلص من المغص :
إذا كان طفلك يعاني من مغص بالبطن أو بكاء مستمر بدون
سبب واضح، جربي الزيوت العطرية التى تساعده في تخفيف آلام المغص مثل زيت الزنجبيل، الشمر، الخزامى، البرتقال البري، البردقوش، أو البابونج الروماني كلها زيوت تساعد على تخفيف مشاكل المعدة، لذا ضعي قطرات منها وافركيها على البطن .
زيوت طبيعية للطفل تساعد في الاسترخاء
زيوت طبيعية للطفل
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