Friday, 22 September 2023 08:37 GMT

الصناعات المعدنية والأسمدة وسائل قطاع الأعمال لزيادة الصادرات لـ 3 مليارات دولار

9/22/2023 12:37:55 AM
(MENAFN- Youm7) ‏تسعى وزارة قطاع الأعمال العام إلى‏زيادة صادرات الشركات التابعة ،وذلك من خلال ضخ استثمارات جديدة في هذه الشركة سواء استثمارات ذاتية أو بمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي؛ بهدف رفع القدرات
الإنتاجية للشركات وزيادة الطاقة الإنتاجية ؛؛؛ ؛مما يوفر كافة احتياجات السوق المحلي ويساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات إلى خارج البلاد لاسيما في ظل الاستراتيجية الجديدة للدولة المصرية زيادة الصادرات ل100 مليار دولار خلال عامين.



‏وعلى الرغم من وجود بعض الصعوبات في توفير السيولة اللازمة للتطوير إلا أن هناك خطة مدروسة و تتركز على الصناعات المعدنية متمثلة في مصانع مصر للألمونيوم نجع حمادي ،ومصانع السبائك الحديدية في اسوان،
بحيث يتم تدشين اكثر من مصنع للألمنيوم وتدشين اكثر من فرن للسبائك الحديدية لمضاعفة الطاقة الإنتاجية ،وبالتالي الوصول بحجم الصادرات من هاتين الصناعتين قد يصل إلى 1.5 مليار دولار سنويا .



‏الوسيلة الثانية التي تعتمد عليها الوزارة لمضاعفة الصادرات اكثر من مره هي مصانع الأسمدة سواء مصانع الأسمدة التابعة للشركات مباشرة مثل مصانع كيما بأسوان ، و النصر للأسمدة بالسويس
وسماد طلخا شركة الدلتا للأسمدة بالدقهلية ، أو مصانع الشركات
المشتركة والشركات العامة مثل حلوان للأسمدة وهي الشركة التي تمتلك فيها الشركة القابضة للصناعات المعدنية حصة كبيرة ، بالتالي يمكن أيضا الحصول على 1.5 مليار دولار من صناعة الأسمدة وبالتالي مضاعفة صادرات قطاع الأعمال العام لتتواكب مع خطة الدولة .







MENAFN22092023000132011024ID1107117973

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث