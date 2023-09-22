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مركز الإبداع التكنولوجى ينظم جلسة حول الخدمات ودورها فى مكافحة تغير المناخ

9/22/2023 12:37:54 AM
(MENAFN- Youm7) ينظم مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) جلسة حول الخدمات المتصلة باعتبارها أداة قوية في معالجة تأثير تغير المناخ، وذلك في إطار برنامج TIECnovation، يوم 26 سبتمبر بمركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة.



وتتناول الجلسة كيف يمكن للخدمات المتصلة أن تساعد في التعامل مع التأثيرات اليومية لتغير المناخ. وتسلط الضوء أيضًا على كيفية معالجة التكنولوجيا لتأثير تغير المناخ والاحتباس الحراري.



ووفقًا لأحدث تقرير حول أبرز 10 اتجاهات استهلاكية الصادر عن شركة إريكسون، يمكن أن تساعد الشبكات في المستقبل في التحذير من الكوارث ومنعها، من خلال أجهزة الاستشعار الموجودة في الأجهزة الشخصية والسيارات والبنية التحتية العامة التي تتبع الأحداث المتعلقة بالمناخ وتوفر نظام تحذير جماعي للمستخدمين المتصلين بالقرب. كما يمكن للأدوات الرقمية المتصلة أن تساعد في التعامل مع عدد لا يُحصى من المهام والعقبات اليومية، إذ يسمح الاتصال للأفراد بالبقاء على تواصل في المستقبل إذ قد تُعطل العواصف وحرائق الغابات والفيضانات وموجات الحرارة الاتصالات المعتادة.



ويهدف برنامج TIECnovation إلى تشجيع الابتكار التكنولوجي وتعزيز ريادة الأعمال. ويتكون البرنامج من سلسلة من الجلسات التي تغطي موضوعات تكنولوجية مختلفة من عدة جوانب وحالات واقعية تستخدم هذه التكنولوجيا.



جدير بالذكر أن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال تأسس في عام 2010 ويهدف إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية من خلال بناء قدرات المؤسسات والأفراد وتقديم خدمات تقييم الابتكار ومنح الشهادات والمشاركة في مبادرات الابتكار الوطنية.













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