تعرف على القواعد والإجراءات الخاصة بالشركة السياحية المنفذة لرحلات العمرة

1.



حظر تحصيل قيمة برنامج العمرة بأية عملة بخلاف الجنية المصري.

2.



حجز تذاكر سفر مؤكدة الذهاب والعودة للمعتمرين، مع التأكد من وجودها بحوزتهم قبل التوجه لموانئ السفر.

3.



عدم تفويج المعتمرين إلى موانئ السفر قبل الميعاد المحدد مسبقًا للرحلة ـ والمبين بالبرنامج المدرج على البوابة ـ بأكثر من 4 ساعات.



4.



ضرورة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لسفر المعتمرين فرادي أو مجموعات قبل تفويجهم إلى المنافذ بوقت كافى.

5.



تسجيل بيانات الرحلة على البوابة المصرية للعمرة ومراجعتها من قبل الإدارة المختصة قبل تاريخ السفر بمدة لا تقل عن 48 ساعة، فيما عدا الرحلات العاجلة.

6.



تحميل العقد المبرم بينها وبين كل معتمر إلكترونيًا على البوابة المصرية للعمرة بصيغة ( pdf ) موضحًا به تكلفة برنامج العمرة المتفق عليه بما في ذلك تكلفة الحصول على التأشيرة التي تسمح بأداء العمرة.

7.



تعتبر بيانات برنامج العمرة المبينة بالعقد المبرم بين الشركة السياحية والمعتمر، والمدرج من الشركة السياحية على البوابة المصرية للعمرة بمثابة عقد إلكتروني مرتب لكافة آثاره والتزاماته القانونية في مواجهة طرفيه.

8.



يكون نقل المعتمرين بواسطة الشركات الناقلة المعتمدة من السلطات المختصة بالدولة والمسجلة على البوابة المصرية للعمرة.

9.



لا يجوز التنازل عن حجوزات الطيران فيما بين الشركات السياحية بعضها البعض .

10.

يجوز للممثل القانوني لأكثر من شركة سياحية (رئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشركات الأموال أو الشريك المتضامن الذي له حق الإدارة والتوقيع بالنسبة لشركات الأشخاص بحسب الأحوال) تنفيذ رحلات العمرة بموجب عقد وكالة واحد موثق.

11.

دون الإخلال بالبند رقم (13) من القواعد والإجراءات الخاصة بالشركات السياحية المنفذة للرحلة يجوز لأية شركة سياحية تم إيقاف الوكيل السعودي المتعاقدة معه علي الأنظمة الإلكترونية السعودية؛ التضامن مع أية شركة سياحية أخرى لديها وكالة وذلك بموجب عقد تعتمده غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، على أن

يدرج هذا العقد على البوابة المصرية للعمرة ـ بالتنسيق مع الإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة ـ خلال 48 ساعة من اعتماده.

12.

يكون تعامل الشركة السياحية مع الوزارة بشأن أي إجراء من إجراءات توثيق عقود العمرة لهذا العام ـ بما فيها إستلام كلمة المرور وإسم المستخدم الخاص بالشركة ـ قاصرًا على الممثل القانونى لها ( من له حق الإدارة والتوقيع أو رئيس مجلس إدارة الشركة بحسب الأحوال )، أو بموجب توكيل خاص منه موثق بالشهر العقارى ومثبت به تفويض الوكيل فى إتمام وإنهاء كافة إجراءات توثيق عقد الوكالة عن موسم عمرة 1445هـ ، وكذا التوقيع على كافة الإقرارات والتعهدات التى تقررها الوزارة أو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فى هذا الشأن.

13.

تخصيص ساعة ذكية لكل معتمر (أو اي تفنية إلكترونية اخري تحقق الهدف المرجو من الساعة الذكية)

تتضمن بيان ما يلي:

.



كافة تفاصيل برنامج العمرة الخاص بكل معتمر (تاريخ السفر ـ تاريخ العودة ـ فندق الإقامة بمكة المكرمة ـ فندق الإقامة بالمدينة المنورة ـ تكلفة الحصول على التأشيرة ـ سعر البرنامج .....)، وذلك وفقًا لما تم إدراجه على البوابة، فضلاً عن التسلسل الزمني للبرنامج، ومواعيد التحركات، وعدد أيام الإقامة المتبقية بالبرنامج.

.



بيانات المعتمر الطبية، وحالته الصحية أثناء الرحلة (درجة الحرارة ـ حالة النبض ـ ......).

.



نظام الاستغاثة الإلكتروني بالنجدة (SOS).ش

.



العقد المبرم بين الشركة السياحية والمعتمر بشأن برنامج العمرة.





14.سداد تأمين مؤقت بإجمالي مبلغ مليوني جنيه على أن يتم حسابه واسترداده وفقًا للنظام الآتي:

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مائة ألف جنيه لصالح وزارة السياحة والآثار ويُسدد بواسطة إحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

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مليون وتسعمائة ألف جنيه لصالح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بموجب شيك يحرره ويوقعه الممثل القانونى للشركة السياحية (من له حق الادارة والتوقيع أو رئيس مجلس إدارة الشركة بحسب الأحوال) بنفسه في مقر الغرفة.

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يجوز للشركة السياحية استرداد مبلغ التأمين المشار إليه أو المتبقي منه بعد خصم ما تم رده للمعتمر من مبالغ نتيجة الإخلال ببرنامج رحلة العمرة، وذلك في نهاية موسم العمرة أو توقفه ـ بحسب الأحوال ـ شريطة عدم ورود شكوى ذات صلة بمبلغ برنامج العمرة إلى الوزارة خلال شهر من تاريخ إنتهاء أو توقف رحلات العمرة، وذلك لحين البت في الشكوى.







