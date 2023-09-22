صدور رواية عتبات السلطان لخليل الجيزاوي عن المجلس الأعلى للثقافة

ويمتد زمن الرواية لأكثر من خمسين سنة؛ ليشمل فترة مهمّة من تاريخ مصر الحديث، عقب نصر أكتوبر عام 1973، والانفتاح الاقتصادي في عهد الرئيس السادات، وهجرة آلاف العمال والفلاحين والأطباء للعمل في دول الخليج العربي بعد ارتفاع أسعار البترول، نتيجة حرب أكتوبر عام 1973، هذا السفر يُشكّل حلقة مفصلية في حياة الدكتور نبيل وهدان، الذي أغلق عيادته بشارع السلطان الحنفي بالسيدة زينب؛ ليعمل أكثر من 25 عاماً في دول الخليج العربي، ويعود من السفر؛ ليسكن فيلته الجديدة بمدينة الشروق وسط الصحراء، التي لا تزال خالية من السكان؛ لهذا لم يجد الدكتور وهدان نفسه عبر جدران الفيلا الكبيرة الباردة وسط الصحراء التي وجدها لا تختلف كثيراً عن حياته في المدن العربية الصحراوية التي عاش فيها طيلة سنوات الغربة، وصباح يوم الجمعة يتمرد على الحياة المادية المحدّدة بالساعة واليوم؛ لأول مرة منذ 25 سنة، ويغادر الفيلا دون إخبار زوجته وأولاده، يقود سيارته المرسيدس ويغلق تليفونه المحمول، وتنطلق أولى خطواته للبحث عن علاج لانكسار روحه الحزينة، ورتق الشرخ الذي أصابها، ويبدأ حياة جديدة، هكذا تبدأ الرواية وتتوالى الأحداث.

الجدير بالذكر أن الروائي خليل الجيزاوي، عضو مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كُتّاب مصر، ونادي القصة بالقاهرة، ودار الأدباء، وأتيلييه القاهرة، وأصدر من قبل ثمان روايات: يوميات مدرس البنات، مكتبة مدبولي عام 2000، أحلام العايشة، الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2003، الألاضيش، الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2004، مواقيت الصمت، الدار العربية بيروت ومكتبة مدبولى بالقاهرة عام 2007، سيرة بني صالح، دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة الإمارات عام 2015، أيام بغداد، مؤسسة دار المعارف للنشر والتوزيع بالقاهرة عام 2020، رواية خالتي بهية، الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2021، رواية البومة السوداء عن سلسلة إبداعات عربية عن دائرة الثقافة بالشارقة الإمارات العربية عام 2021، وثلاث مجموعات قصصية: نشيد الخلاص، هيئة قصور الثقافة بالقاهرة عام 2001، أولاد الأفاعي، الكتاب الفضي، نادي القصة بالقاهرة عام 2004، حبل الوداد، سلسلة أصوات أدبية، الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة عام 2010، وكتابان في النقد الأدبي: مسرح المواجهة، الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2004، يوسف الشارونى .. عمر من ورق، الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2009، وصدر عنه كتابان نقديان: خليل الجيزاوي وعالمه الروائي، للناقد إبراهيم حمزة، دار سندباد للنشر والتوزيع بالقاهرة عام 2011، وسيميولوجيا الخطاب السردي عند الروائي خليل الجيزاوي، للباحثة الجزائرية راضية شقروش، دار سندباد للنشر بالقاهرة عام 2014.

حصل على العديد من الجوائز الأدبية مثل: جائزتي نادي القصة بالقاهرة في القصة القصيرة والرواية عام 1988، وجائزة محمود تيمور في القصة القصيرة من المجلس الأعلى للثقافة عام 2002، والجائزة الأولى في مسابقة إحسان عبد القدوس عن رواية أيام بغداد عام 2019.